Anfysia ha pubblicato venerdì 20 novembre Da soli si muore, il nuovo singolo pop rock con sonorità elettroniche uscito per Kiwi Dischi. Il brano racconta la ripartenza dopo una delusione amorosa.

Il testo è di Anfysia, la musica di Domenico Lamanna e la produzione di skylide. La distribuzione è di Universal Music Italy, le edizioni di Metatron Publishing.

Il significato di Da soli si muore di Anfysia

Il brano autobiografico affronta il superamento di una delusione amorosa e il bisogno di riprendersi i propri spazi, per trasformare il dolore in esperienza e aprirsi a persone di cui fidarsi.

Anfysia spiega: “Da soli si muore è un brano pop contemporaneo che racconta il conflitto tra fragilità, solitudine e cambiamento. Tra immagini evocative, esplora il bisogno di trovare pace, lasciando andare il dolore senza perdere la propria rotta”.

Chi è Anfysia

Anfysia è Giuseppe Di Garbo, artista e producer classe 2001 originario della provincia di Reggio Calabria. La sua musica unisce sonorità pop urban e rock a influenze internazionali e alla tradizione del cantautorato pop italiano.

Dopo gli esordi nel rap e nell’urban con artisti come Pedar Poy e Versvs, Anfysia nel 2021 ha iniziato a lavorare con Andrea Rullo (R-Low), produttore del trio losangelino Giiants, e con il producer Kira, con cui ha pubblicato il primo singolo pop Paura.

A maggio 2023 è uscito il brano pop punk Clara, in collaborazione con Erba. Il brano è entrato nelle playlist editoriali di Spotify SANGUEGIOVANE e Fresh Finds Italia. Anfysia ha lavorato in studio con i producer Kira, Groove e skylide.

Tra i suoi singoli ci sono Redline, Dirty Lies, Blue Sky, Deserto, Solo Tu e Sole, che è uscito a giugno 2026. L’artista pubblica con Kiwi Dischi, etichetta fondata dalla talent scout e manager Elena Lucerna in collaborazione con Metatron Group e Universal Music Italy.

Con i suoi singoli Anfysia ha superato i centomila stream complessivi ed è entrato in varie playlist editoriali di Spotify e Apple Music, tra cui New Music Friday, Novità Pop, Fresh Finds Italia e New Music Daily.