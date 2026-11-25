ROSMY e Carla Bruni per la prima volta insieme in un brano dedicato alla pace. Venerdì 27 novembre arriva in radio e sulle piattaforme digitali Amo La Pace – United Voices, singolo distribuito da Universal Music Italia in collaborazione con Universal Music France – Barclay, che vede la partecipazione anche del Coro del Vaticano “Le Dolci Note”.

La collaborazione tra la cantautrice e performer italiana e l’artista internazionale apre un progetto destinato a coinvolgere altre voci internazionali, ciascuna protagonista di canzoni legate da un unico filo conduttore. Carla Bruni è la prima artista ad aderire all’iniziativa.

“Amo La Pace – J’aime la paix”, il significato del brano

Scritto da ROSMY, il brano si ispira ad alcuni versi dell’omonima poesia di Lorenza Colicigno e affronta il tema della guerra attraverso la memoria personale e collettiva.

Il testo intreccia le ferite familiari con i conflitti che continuano a devastare il mondo, riportando al centro ricordi, macerie e vite spezzate. La guerra attraversa la storia dell’umanità e riaffiora anche nelle esperienze individuali, lasciando segni che si trasmettono nel tempo.

Attraverso le voci di ROSMY e Carla Bruni, la canzone propone una riflessione sulla pace come scelta quotidiana. Non un traguardo lontano, ma un percorso che deve cominciare dentro ciascuno di noi, anche quando il presente sembra lasciare poco spazio a soluzioni diverse dal conflitto.

Per ROSMY, il brano rappresenta anche una novità sul piano professionale: per la prima volta l’artista firma infatti la produzione artistica, oltre alla scrittura.

Le dichiarazioni di ROSMY e Carla Bruni

ROSMY spiega il legame tra memoria personale e collettiva al centro della canzone:

“In questa canzone la guerra attraversa la memoria personale e quella collettiva, ma Amo la pace è anche una scelta: continuare a cercarla dentro le ferite, dentro il presente e dentro ciascuno di noi.”

Carla Bruni sottolinea invece il ruolo della musica nel mettere in relazione sensibilità e culture diverse:

“La musica può unire lingue e sensibilità diverse attorno a un messaggio universale. Sono felice che la mia voce faccia parte di Amo La Pace – J’aime la paix, un brano che invita a cercare la pace.”

Con la partecipazione del Coro del Vaticano “Le Dolci Note”, Amo La Pace – United Voices segna il primo capitolo di un’iniziativa musicale che punta a riunire altre voci internazionali attorno allo stesso tema.

Foto © Priscilla Nutshell