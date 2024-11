Rosmy con il brano “No contact” dice stop alla violenza di genere

Il brano No contact di Rosmy è nato per dire stop a tutte le forme di abuso e alla violenza di genere. In occasione della 25ma Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diventa la colonna sonora del flash mob organizzato a Potenza.

Lunedì 25 novembre 2024 nella città lucana si tiene una giornata volta a sensibilizzare sul tema, con il patrocinio della Consigliera Regionale delle Pari Opportunità. L’iniziativa, nata da una proposta della cantautrice Rosmy, prevede due momenti importanti.

Dalle ore 10.00, in Piazza Prefettura (piazza Mario Pagano) si svolge il flash mob sulle note del brano No contact. Durante l’evento, diverse saranno le testimonianze di artisti. Inoltre è prevista la presenza di associazioni lucane di volontariato attive sul territorio.

No contact, flash mob e non solo…

La sera, alle 20.30 presso il Teatro F. Stabile di Potenza si tiene No contact – Arte musica danza parole. Si tratta di uno spettacolo dedicato alle donne, nel quale si intrecciano diverse forme d’arte: musica, arte, danza e poesia. Cinque artiste lucane si uniscono alle voci delle donne di tutto il mondo. Oltre a Rosmy ci saranno la scrittrice Lorenza Colicigno, l’attrice Eva Immediato, l’arpista Daniela Ippolito e la ballerina Ida Bilancia. Lo spettacolo sarà impreziosito dalle immagini di Elisa Laraia (LAP Laboratorio Arte Pubblica). Nel foyer del Teatro, per tutto il giorno si potrà visitare la mostra del pittore Franco Corbisiero con opere dedicate al manifesto della Donna e creazioni di Elio Coluzzi.

La manifestazione si inserisce nel calendario delle attività culturali “Autunno Letterario” del Comune di Potenza; e vedrà coinvolti i giovani, le scuole, l’USR Basilicata, diversi artisti e associazioni lucane.

L’evento è sostenuto da: Cooperativa Sociale “Nasce un Sorriso”, organizzazione che eroga servizi di assistenza alla persona e in supporto alla famiglia; Telefono Donna, Centro Antiviolenza per sostenere le donne vittime di violenza fisica e psicologica; lo Zonta International Club Potenza, organizzazione che sostiene le donne dal punto di vista giuridico e professionale.