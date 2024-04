Rosmy, svelata la data d’uscita e la copertina del nuovo album “Pop Fiction”

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 12 aprile, “Pop Fiction” è il nuovo album di Rosmy, che con un teaser – girato da Beppe Gallo al Bistrot San Pietro a Milano – ha svelato la copertina del disco.

A questo proposito, il teaser – in cui Rosmy è affiancata dall’attore Alessandro Bianchi (nella parte del suo esilarante personaggio, il tassista Franco Trimone27, reso celebre dal programma GialappaShow) – omaggia il celebre film Pulp Fiction, riassumendo con ironia e sarcasmo una forma di malessere diffusa nei confronti dell’approccio mainstream alla musica moderna, in un’epoca in cui tutto si trasforma troppo velocemente, la soglia dell’attenzione si è abbassata a pochi secondi e la mente fatica ad adattarsi.

“Mentre guardo la mia raccolta di vinili, mi spaventa l’idea che forse, oggi, siamo passati alla musica che non c’è.

Ho sentito il desiderio di far rivivere le emozioni che un cantautore vorrebbe ‘sparare’ al mondo con un microfono in mano, con la stessa forza di Tarantino nel raccontare la società americana della sua epoca.

Ho sentito la necessità di ‘urlare’ quel bisogno umano, che ognuno di noi ha, di essere ascoltato, perché la musica non è solo un rumore di fondo“.