Andrea Vigentini Dall’altra parte del cielo è il titolo del nuovo singolo del cantautore in arrivo in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming dal 3 gennaio.

Dall’altra parte del cielo rappresenta un nuovo passo verso l’uscita del primo album dell’artista. Dalla fine del 2018 sono stati infatti lanciati già quattro singoli: Magari, Come va a finire, Un giorno semplice e Come l’estate.

Il nuovo brano è una canzone che parla delle cose che a volte dobbiamo dimenticare o accantonare perché troppo forte è il dolore legato al ricordo… eppure troppo caldo è il calore umano che emanano allo stesso.

Come quella cassetta che ascoltavi mentre andavi al mare con i tuoi genitori o quella canzone che ogni volta che parte in radio riesce sempre a farti piangere.

Andrea Vigentini Dall’altra parte del cielo Testo

(Edizioni Tetoyoshi Music Italia)

Abbiamo tutti qualcosa da dimenticare

da cancellare come i murales

vie di fuga da pianificare

una ferita aperta, una giacca che non metti da un po’

e che non riesci a buttare

anche se è piena di buchi di sigaretta

una cassetta che ascoltavi mentre andavi al mare

dietro i sedili di tuo padre e tua madre

ma quanto manca per arrivare

ma quanto manca mi vorrei tuffare adesso

i cruciverba sotto l’ombrellone, una granita al limone

Lontano lontano lontano

dall’altra parte del cielo

dentro un sottomarino giallo

e sull’isola che non c’è

vicino vicino vicino

per mano come da bambino

quando mi prendevi e mi lanciavi in alto

e se cadevo come adesso ero sicuro

che tanto c’eri tu, che tanto c’eri tu

Abbiamo tutti un segreto

e un desiderio da esprimere

da lucidare per San Lorenzo

che chiudi gli occhi e te ne stai in silenzio

e poi stringi i pugni e respiri

un giocattolo rotto nascosto in fondo all’armadio

una canzone che se passa alla radio

e ci fa piangere, ci fa incazzare

ci fa sentire vivi

e in mezzo a tutte queste luci ci penso spesso

Lontano lontano lontano

dall’altra parte del cielo

dentro un sottomarino giallo

e sull’isola che non c’è

vicino vicino vicino

per mano come da bambino

quando mi prendevi e mi lanciavi in alto

e se cadevo come adesso ero sicuro

che tanto c’eri tu, che tanto c’eri tu

E mi sorridi come ieri

e non sai mai che cosa dirmi

ma non fa niente se non parli

non siamo poi così diversi

in mezzo a questo rumore ci penso spesso

a quelle cose che cambiano senza cambiare

alla sua bocca davanti senza sapere che fare

Lontano lontano lontano

dall’altra parte del cielo

dentro un sottomarino giallo

e sull’isola che non c’è

vicino vicino vicino

per mano come da bambino

quando mi prendevi e mi lanciavi in alto

e se cadevo come adesso ero sicuro

che tanto c’eri tu, che tanto c’eri tu

che tanto c’eri tu, che tanto c’eri tu