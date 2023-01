È ufficiale... Jacopo Pesce e Max Brigante annunciano l'arrivo di Andrea Favale nella loro Double Trouble Club

È ufficiale Andrea Favale, nome molto noto nel mondo della discografia italiana in quanto Lead Editorial per il Southern Europe di Spotify dal 2018, lascia il colosso dello streaming ed entra a far parte della Double Trouble Club, la società creata da Jacopo Pesce (qui la sua bio), ex Island, e Max Brigante.

Era lo scorso mese di marzo quando in anteprima vi annunciamo il primo importante cambiamento che scosse l’industria discografica italiana ovvero l’abbandono di Island / Universal Music Italy di Pesce a favore di una nuova società costituita con Max Brigante.

Ora, mentre un altro terremoto, l’arrivo di Pico Cibelli come CEO di Warner Music Italy, sta scuotendo il mercato, arriva da parte della Double Trouble Club l’annuncio ufficiale su Favale:

“Buongiorno a tutti,

solo per comunicarvi che, a partire dalla giornata odierna, Andrea Favale entra a far parte del team della nostra struttura. Andrea fino a qualche giorno fa coordinava e guidava il team editor Southern Europe di Spotify. Da oggi si aggiunge alla nostra squadra, integrando competenze e qualità nella nostra struttura di management / label / consultancy company. Grazie, a presto

Jacopo Pesce, Max Brigante “

Un unione importante visto che da una parte abbiamo la società che sta curando alcuni degli artisti di maggior successo della scena musicale italiana, da Guè ad Elodie passando per la supervisione artistica del prossimo disco di Laura Pausini. Dall’altra troviamo questo nuovo ingresso, Andrea Favale, professionista che ben conosce le logiche di mercato nell’era dello streaming essendo lui stesso stato l’artefice negli ultimi anni decretando il successo, altre meno, di diversi artisti.

Nel corso degli anni Favale ha ricoperto i seguenti ruoli: