Andrea Faccenda torna con “Per non ricadere” un invito a non sentirsi mai inadeguati

Il cantautore trentino Andrea Faccenda torna con il singolo Per non ricadere disponibile in radio e sulle piattaforme digitali per Artist First a partire dal 7 gennaio.

Faccenda, nato il 16 marzo 1997 a Trento, si avvicina alla musica da giovanissimo partecipando a Contest musicali in tutta Italia.

La sua determinazione diventa ancora più forte quando, all’età di 16 anni, in un concorso musicale un produttore molto importante gli dice che la sua carriera non avrà futuro a causa della sua immagine e, nello specifico, del suo peso (107 kg, una storia che ricorda quella di Tiziano Ferro).

Questo lo porta a mettersi in gioco in tutti i contesti musicali possibili a partire dai 17 anni, gira suonando dal Veneto alla Sardegna, approda anche al Festival di Castrocaro e The Voice of Itay e in questo periodo pubblica i primi singoli autoproducendosi.

Per qualche anno lavoro e studio lo tengono lontano dalla sua passione fino a quando decide di iniziare un nuovo percorso musicale ripartendo da Milano con il singolo Un giorno storto che, per lui chiude un’epoca. Quella nuova, il suo nuovo percorso, si apre ora con il singolo Per non ricadere.

Andrea Faccenda per non ricadere

Questa nuova canzone è nata piano e voce circa sei mesi fa durante il periodo in cui un familiare dell’artista attraversava un momento difficile e lottava contro uno dei mali dei giovani di oggi: l’anoressia.

Il cantautore ha preso le sensazioni trasformandole in canzone…

Ho immaginato tutto quel momento trasformandolo in una relazione, dove una delle due parti si sente inadeguata, per colpa della società, per colpa di chi sta fuori dalla loro bolla, infatti molte frasi che ho scritto fanno capire ed immedesimare l’ascoltatore in questa situazione, che non per forza viene vissuta nella relazione, ma anche in ogni istante della vita quotidiana

La produzione è stata affidata ad Alessandro Presti (bassista dei Dear Jack, Producer oltre speaker radiofonico su Radio Zeta). Il provino è così diventato un brano pop 3.0 con chitarre, basso, archi, synth, vocal chop e percussioni.

Andrea Faccenda per non ricadere testo

Ecco in anteprima il testo del nuovo singolo scritto nel testo da Andrea Faccenda e nella musica da Faccenda con Apollo Presti.

Qualcuno mi dia un prezzo perché non ce lʼho,

e può bastare è un attimo per perderti.

Guardando il mondo intero chiuso in un oblò

la bolla che ci serve per difenderci.

Non ho mai detto niente per dimenticare

Le bolle sai poi scoppiano e ci fanno male

Ricordi di una notte lunga stesi al mare

tu mi sai calmare , mi aiuti a scordare.

Lʼipocondria dei pezzi che ti lasci indietro

Che hai provato di tutto poi diventi vetro

E ne chiedi di più,

Ma non è più da me.

Il volo di libellule che muore presto

Effimera una vita senza tutto questo

E ne provi di più ma non troverai me.

Fotografie di notti senza sogni e cerco te

Tu che hai paura di ricominciare

E poi sparisci per non farmi male

È solo un altra notte senza sogni voglio te,

Tu che hai paura di ricominciare.

E passerò i confini di me stesso per non ricadere,

la vita ha il suo prezzo ma se riesci mettila a tacere,

stiamo sotto vuoto per riempire il nostro ,

pugni nello stomaco ma è tutto apposto.

Non è sempre facile trovale le parole giuste ,

giuste da pesare per combattere in un mondo ingiusto,

gli occhi di qualcuno nasce un tuo difetto ,

sorridevano gli occhi ma piangevi dentro lotterò con te .

Lʼipocondria dei pezzi che ti lasci indietro

Che hai provato di tutto poi diventi vetro

E ne chiedi di più,

Ma non troverai me.

Fotografie di notti senza sogni e cerco te

Tu che hai paura di ricominciare

E poi sparisci per non farmi male

È solo un altra notte senza sogni voglio te,

Tu che hai paura di ricominciare.

Tu che hai paura di passare unʼaltra notte insonne,

unʼaltra notte insonne unʼaltra notte insonne

E mentre lʼansia ti rincorre lʼansia ti rincorre lʼansia ti rincorre.

Un giorno poi ritorni e dimmi cosa vuoi,

Io non ti riconosco dimmi cosa sei ,

Se cerchi le risposte su di me,

se cerchi le risposte dentro me.

ed ora che ritorni e dimmi cosa vuoi

E se hai dimenticato tutti i giorni miei e cerchi le risposte,

Le risposte dentro me , dentro me.

Fotografie di notti senza sogni e cerco te

Tu che hai paura di ricominciare

E poi sparisci per non farmi male

È solo un altra notte senza sogni voglio te,

Tu che hai paura di ricominciare