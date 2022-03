Andrea Crimi con Laura Bono presenta “Ci vediamo lunedì”, 3° estratto dal concept album “L’amore dietro ogni cosa”

È uscito venerdì 25 marzo Ci vediamo lunedì, il terzo singolo di Andrea Crimi estratto da L’amore dietro ogni cosa, l’antologia di racconti dello scrittore Simone Di Matteo primo concept album al mondo tratto interamente da un’opera letteraria. In questo brano partecipa anche Laura Bono duettando con il cantautore.

Il progetto, su etichetta New Music International, è stato lanciato lo scorso inverno con il primo singolo Anne, seguito in estate da Abbi cura di me. Ogni brano dell’album corrisponde al titolo di ogni capitolo del libro, per un totale di 13 tracce interpretate dal cantautore Andrea Crimi.

Andrea Crimi feat. Laura Bono

Per questa terza traccia, Crimi è accompagnato dalla cantante Laura Bono che duetta con lui. Si tratta del primo duetto di altri che ne seguiranno e che verranno svelati con l’uscita dell’album L’amore dietro ogni cosa prevista per il prossimo 27 maggio.

I testi di tutte le canzoni sono stati scritti dallo stesso Di Matteo e dal paroliere Simone Pozzati, sono stati musicati da Andrea Crimi e accompagnati alle chitarre di Simone Sciarresi.

“Avere messo in musica un libro – dichiara Crimi – è stato davvero interessante e stimolante. A volte mentre mi sembrava di sentire una eco lontana della melodia che volevo comporre, mi ritrovavo con il brano già realizzato. E’ stata una esperienza che credo sarà irripetibile: sono stato guidato dalle emozioni“.

Ci vediamo lunedì è la storia di un amore senza fine, attraversato dal tempo, rincorso, lasciato e raggiunto nuovamente con affanno, quell’affanno che si prova solo di fronte alla potenza di un sentimento sincero, destinato a finire ma comunque a non finire mai. E’ davanti a questi sentimenti totalizzanti che le distanze si annullano e le incomprensioni si chiariscono nel momento in cui le mani si stringono, gli occhi si guardano e il gelo si scioglie, l’amore rinasce e tutto ritorna com’era o forse no perché niente sarà più lo stesso.

La canzone, disponibile in radio e nei digital store, segna anche la data di uscita del videoclip prodotto da ModoAgency per la regia di Marco Bertani nel quale, oltre ad un cameo di Simone Di Matteo, ritorna l’attore Andrea Candeo alle prese con gli echi di un amore lontano rappresentato proprio da Laura Bono che vestirà i panni di attrice oltre che d’interprete. Candeo è infatti l’attore protagonista delle storie in canzone e si fa portavoce di questi episodi d’amore sullo schermo, a sottolineare l’intento multimediale dell’operazione.

“Unire l’esperienza di cantare in studio con quella interpretare la protagonista del videoclip è stato straordinario. Sono una cantante ma non di certo un’attrice, eppure essere stata parte così totalizzante di questa canzone mi ha permesso di impersonarmi talmente nella parte che ho recitato nel video come se fosse la mia vita vera – racconta Laura Bono- Spero che questo coinvolgimento emotivo arrivi alla gente“.