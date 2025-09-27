Andrea Cerrato lancia “Nascondigli”. Quando la musica può essere rifugio e salvezza

Andrea Cerrato ha lanciato il singolo Nascondigli per ZOO DISCHI/ADA Music Italy che segue a Spirituale pubblicato a luglio.

Nascondigli è un brano pop/rock dalle tinte anni 2000 e dalla scrittura cantautorale tra chitarre ostinate e ritmo incalzante; è una richiesta d’aiuto e una promessa di speranza.

L’arrangiamento up ed energico si oppone ad un testo che racconta la fragilità di un attacco di panico, la necessità di trovare in una persona cara un appiglio quando le emozioni prendono il sopravvento sulla lucidità.

Andrea Cerrato firma un testo che è contemporaneamente richiesta d’aiuto e speranza: quando il panico tornerà saranno i tuoi occhi i miei nascondigli. Nascondigli è un invito a lasciarsi sostenere dall’amore, una canzone che ricorda come la musica può essere rifugio e salvezza.

Andrea Cerrato – Sembra Un Tour Vero

Il cantautore a novembre partirà con il Sembra Un Tour Vero che toccherà i club di tutta Italia e sarà accompagnato per la prima volta dalla band. Il tour è organizzato da Triggger.

6 novembre – MILANO – Magazzini Generali – SOLD OUT

8 novembre – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre – BOLOGNA – Locomotiv Club – SOLD OUT

19 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT

27 novembre – NAPOLI – Duel Club

CREDITI – Nascondigli

Scritto e composto da: Andrea Cerrato, Pietro Cuniberti

Prodotto da: Andrea Cerrato, Pietro Cuniberti, Etta