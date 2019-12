Andrea Bocelli – Rome 2020: l’imperdibile evento alle Terme di Caracalla

In Copertina

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.2

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Niccolò Agliardi e Vanessa Incontrada cantano la famiglia "non convenzionale" in "Di cosa siamo capaci"

La showgirl debutta come cantante al fianco del cantautore per raccontare di come sia l'amore e non le etichette a definire una famiglia.

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 29 novembre 2019

Annalisa, Capo Plaza, Diodato, Dardust, Anastasio e come ogni settimana tanti artisti emergenti nelle recensioni di Fabio Fiume.

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

"Un disco necessario per l'evoluzione di Tiziano..." questo "Accetto miracoli" secondo il nostro critico.

Anastasio: dal 29 novembre “Il fattaccio del Vicolo del Moro” aspettando il 2020...

Uscirà il 29 novembre il nuovo singolo di Anastasio "Il fattaccio del Vicolo del Moro", liberamente tratto dal monologo "Er Fattaccio" del poeta romano Amerigo Giuliani.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire. Ep.1

Un viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Musica Contro le Mafie 2019: ecco i 10 finalisti del Contest

Dopo 21 giorni di votazioni sono stati comunicati i nomi dei finalisti che si contendono la vittoria della decima edizione del Contest.

Gli Urban Strangers tornano live al Memo Music Club il 7 dicembre (Biglietti)

Il live riserverà molte sorprese per i fan del duo e non solo. Nel nostro articolo i dettagli per partecipare.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista ad Amalia Grè: "Il jazz per me è come il beige, non passa mai di moda"

"Beige" è il nuovo album di Amalia Gré che arriva dopo un lungo periodo di silenzio discografico. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Videointervista a Pacifico: l'ospite speciale della Settimana Pacifica è...

Mancano pochi giorni al via della Settimana Pacifica, che si svolgerà da lunedì 2 a domenica 8 dicembre al Teatro Filodrammatici di Milano con tanti ospiti.

Videointervista a Mauro Pagani - Note di Viaggio Capitolo 1: venite avanti…

"Note di Viaggio Capitolo 1: venite avanti…" è il titolo dell'album che celebra la carriera di Francesco Guccini, curato da Mauro Pagani. .

Videointervista a Omar Pedrini: “Il rock non morirà per mano della trap!”

Si avvicina per Omar Pedrini il 2 dicembre giorno in cui salirà sul palco del Fabrique di Milano per celebrare lo storico "Viaggio Senza Vento" in un suggestivo Art Rock Party.

Videointervista ai Siberia: "Nell'amore c'è la forza per resistere alla bruttura"

"Tutti amiamo senza fine" è il titolo del terzo album della band livornese Siberia. Nella videointervista il racconto del momento che ha portato alla produzione del disco.

Videointervista a Biagio Antonacci: “Essendo visibili dallo spazio abbiamo una responsabilità!”

Il 29 novembre è il giorno dell'uscita di "Chiaramente visibili dallo spazio", il nuovo album di Biagio Antonacci prodotto da Taketo Gohara e Placido Salamone.

Videointervista a Davide Van De Sfroos: “Fare un disco è un po' come scolpire una statua...”

Sono passati 5 anni e mezzo dall'uscita di "Goga e Magoga", l'ultimo album di inediti di Davide Van De Sfroos, che oggi torna con "Quanti Nocc", racconto dei live del 2019.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Amici di Maria De Filippi. Il cambiamento è istinto di sopravvivenza

Amici 19. Ieri è partita la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti scelti per comporre la classe diversi volti (voci) noti che ci hanno spinto ad una riflessione.Il programma, ci sembra giusto sottolinearlo, è un Talent show completamente Made in Italy. A differenza di The Voice o X Factor non...

Andrea Bocelli - Rome 2020: l'imperdibile evento alle Terme di Caracalla

Si terrà nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma nel 2020 Andrea Bocelli - Rome 2020, un evento unico e imperdibile.

Up! Xmas: il concerto di Natale di Tv8 l'8 dicembre sulle piste da sci della Valle d'Aosta

Si svolgerà l'8 dicembre sulle piste da sci di Pila Up! Xmas, il concerto che verrà poi trasmesso da Tv8. Sul palco numerosi ospiti che rappresentano la nuova musica italiana.

Sugarfree e Serena De Bari: l'inedito incontro artistico nel brano “Frutta”

"Frutta" è il nuovo singolo degli Sugarfree che, dopo quasi tre anni in tour in giro per l'Italia, tornano con una ballad intensa per la quale hanno coinvolto Serena De Bari.

Ivan Segreto ritorna pubblicando il video di "Nessun dorma"

L'artista ha preferito cogliere nel testo un significato più universale, rivolto all'umanità tutta.

Amedeo Minghi Trottolino amoroso du du da da da ritorna virale con un video dal Senato

La canzone nel 1990 divenne, grazie anche a Mietta, una hit intramontabile.

All Together Now 2 ecco chi sono i giudici del programma. Nel muro anche Maria De Filippi, Tatangelo e Bertè

La De Filippi sarà giudice speciale in una puntata come anche Anna Tatangelo e Loredana Bertè.

Il Volo grande successo anche in Messico per 10 years ( video )

Le date instore e le ospite continuano ora nel Nord America, dove il trio tornerà nel 2020 per una serie di concerti.

Sanremo giovani 2019: la Rai vuole coinvolgere gli artisti in video TIM, la denuncia di FIMI, AFI e PMI

È stato diffuso oggi un comunicato dalla F.I.M.I. che spiega quanto sta avvendendo.

Niccolò Fabi con Tradizione e tradimento Tour riporta un po' di delicatezza in un mondo che urla

Ventuno canzoni in scaletta, di cui più della metà estratte dagli ultimi due album, per un concerto che rimette al centro suoni e poesia.

Fulminacci: fuori il nuovo singolo “San Giovanni” e il vinile di “La Vita Veramente”

E' tutto pronto per l'arrivo di "San Giovanni", il nuovo singolo di Fulminacci che sarà inserito in una nuova versione di "La Vita Veramente".

PFM Canta De André – Anniversary: a febbraio nuove date (Biglietti)

A febbraio nuove date di PFM Canta De André – Anniversary, il tour in cui la band rivisita il repertorio di Faber.

Certificazioni Fimi Settimana 48: disco d'oro per gli album di tha Supreme, Tiziano Ferro e...

Le certificazioni Fimi di questa settimana premiano Tiziano Ferro, Capo Plaza e tha Supreme, ma anche i Modà, oltre a.

Emma: arriva in radio il nuovo singolo Stupida Allegria scritto da...

Sarà in rotazione radiofonica dal 6 dicembre il nuovo singolo di Emma "Stupida Allegria", secondo estratto dall'album "Fortuna" che arriva dopo gli ottimi risultati di "Io Sono Bella".

Gianni Morandi: salgono a 25 le date del tour “Stasera gioco in casa”

Gianni Morandi, dopo le prime 7 date del tour "Stasera gioco in casa", ha annunciato altri 4 concerti al Teatro Duse di Bologna previsti per il 2020. .

Flash News

Rubriche

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 29 novembre 2019

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

