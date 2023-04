Andrea Bocelli sarà l’unico italiano ad esibirsi alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Andrea Bocelli, il prossimo 7 maggio, sarà l’unico italiano ad esibirsi live ad uno degli eventi più importanti del secolo. L’incoronazione di Re Carlo III.

Una grande soddisfazione per uno degli artisti italiani più amati e di maggior successo nel mondo. Tra l’altro non è la prima volta che Bocelli si esibisce davanti ai reali di Inghilterra. Fu fortemente voluto infatti anche al Giubileo di platino della compianta Regina Elisabetta II che lo richieste personalmente.

Questa volta, domenica 7 maggio 2023, Andrea Bocelli si esibirà invece per l’incoronazione di un re, evento che si svolgerà nel castello di Windsor. Del resto l’artista non è nuovo a grandi eventi di questo tipo avendo cantato anche all’apertura dei Giochi Olimpici, a quella dei Mondiali di calcio e danti a diversi presidenti americani come Bus, Obama e Biden.

Tra gli artisti musicali presenti ci saranno i Take That, Katy Perry e Lionel Ritichie. Non solo, Andrea Bocelli potrà anche duettare con il amico Sir Bryn Terfel, basso-baritono gallese anche lui presente all’evento. Insieme si esibiranno sulle note di un’iconica canzone di solidarietà collettiva.

L’artista ha dichiarato: