Andrea Bocelli super ospite alla 24esima edizione dei Latin Grammy. E per Natale…

Non solo Laura Pausini a rappresentare l’Italia il prossimo 16 novembre alla 24esima edizione dei Latin Grammy Awards, ma anche Andrea Bocelli.

Se la nostra Laura sarà presente alla serata per ritirare un ambito premio, prima italiana a riceverlo, ovvero “Person of the year“, Andrea sarà super ospite della cerimonia che vedrà sfilare molte star internazionali come Rosalía, Shakira, Maluma, Carlos Ponce e tanti altri ancora.

I Latin Grammy Awards che saranno trasmessi dal Centro Congressi ed Esposizioni (FIBES) di Siviglia (Andalusia), dalle ore 20:00. ET (19:00 CT) su Univision, UniMás e Galavisión negli Stati Uniti e alle 22:30. CET su Radiotelevisión Española (RTVE) in Spagna.

Andranno inoltre in onda anche sul canale via cavo TNT alle 19:30 (MEX) / 20:30 (PAN-COL) / 21:30 (VEN) / 22:30 (ARG/CHI). In tutto la cerimonia sarà trasmessa in oltre 80 paesi nel mondo.

Andrea Bocelli dai Latin Grammy a FamilY Christmas

Per il mese di dicembre, e con l’arrivo del Natale, Andrea Bocelli ha un’altra sorpresa in serbo: “A Family Christmas Deluxe Edition“.

L’album di canzoni di Natale lanciato dal tenore nel 2022 insieme ai figli Matteo Bocelli e Virginia, progetto che tra l’altro è risultato essere il “disco nuovo” di Natale più venduto del 2022 negli Stati Uniti, torna in una veste arricchita in digitale, cd e vinile a partire dal 10 novembre in tutto il mondo.

In questa nuova edizione, oltre alla tracklist originale, troveranno spazio quattro registrazioni natalizie inedite: “Let It Snow“, “Silver Bells“, “E’ Natale!” e “Paese delle meraviglie invernali” più altre sei tracce bonus.

Tra le tracce bonus: “Do You Hear What I Hear“, che la famiglia Bocelli ha registrato con uno dei gruppi vocali più innovativi e fantasiosi di tutti i tempi, i Pentatonix, l’iconico “Feliz Navidad (with The Simpsons)“, tratto dal cortometraggio Disney+ “I Simpson incontrano i Bocelli in ‘Feliz Navidad’” e una nuova versione esclusiva dell’incantevole “The Greatest Gift”, canzone che Andrea ha scritto con il compositore e candidato a più GRAMMY e Academy Award, Stephan Moccio. Quest’ultimo ha anche prodotto l’album e creato nuovi arrangiamenti.

Il primo singolo sarà “Let It Snow” cantato da Andrea e Virginia.