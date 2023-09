Andrea Bocelli, in arrivo il documentario “Because I Believe” e il libro “Essergli accanto”

In occasione del 65esimo compleanno di Andrea Bocelli, oggi – venerdì 22 settembre – uscirà per Albatros “Essergli Accanto“, un libro dello scrittore e pianista Giorgio De Martino dedicato proprio al tenore, che nel 2024 si appresta a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera con un documentario di produzione internazionale dal titolo “Because I Believe“.

Il libro è una raccolta di testimonianze iniziata nel 2012 e durata oltre dieci anni e racchiude ben undici storie che, attraverso i racconti delle persone a lui più vicine, ci mostrano il musicista, l’intellettuale, il poeta e il filantropo che si cela dietro una delle voci più amate al mondo, dando così voce a una storia capace di emozionare e coinvolgere con un’eleganza senza tempo.

Nel mentre, tra l’Italia e gli USA, stanno per completarsi le riprese del film documentario “Because I Believe” – girato da Cosima Spender in collaborazione con la casa di produzione americana eOne, Maverick e Almud -, che racconterà la vita del tenore dietro le quinte, con filmati inediti realizzati in giro per il mondo, interviste e clip legate a tutta la straordinaria vita artistica di Andrea Bocelli, tra pubblico e privato.

Andrea Bocelli: il libro, il documentario e la standing ovation per l’Inno di Mameli

Nella giornata di martedì 19 settembre, nell’aula della camera dei deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Andrea Bocelli ha cantato l’Inno di Mameli durante la cerimonia per il 75° anniversario della Costituzione italiana, ricevendo una calorosa standing ovation da parte di tutti i presenti.

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Tre quarti di secolo, per quel patto che regola la vita democratica del nostro Paese. Considero un onore e un privilegio essere stato invitato alla cerimonia dedicata al 75° anniversario della Costituzione Italiana.

Da patriota convinto, rispondo ‘presente’, lieto di offrire la mia voce alla celebrazione, omaggiando quella Carta che Giorgio La Pira, che fu tra i padri costituenti, descrisse come concepita in funzione di un’idea madre. E cioè la posizione dell’essere umano nel mondo, nelle sue naturali comunità: familiare, religiosa, di lavoro, cittadina, nazionale e internazionale. Una costituzione ‘capace di attraversare la presente età del mondo per assicurare il lavoro, la casa, l’assistenza, la scuola, la dignità a tutti i livelli e la libertà personale, culturale e spirituale'”.