Andrea Bocelli unico candidato italiano quest’anno ai Grammy Awards

Andrea Bocelli candidato ai Grammy Awards.

L’ultimo album di inediti del cantante, Sì, uscito per Sugar Music il 26 ottobre (e recentemente ristampato nella versione Sì Forever) è stato nominato ai Grammy 2020, unico italiano quest’anno in nomination.

La cinquina in cui Sì ha ottenuto la nomination è quella dei “Best Traditional Pop Vocal Album“. Nella stessa categoria a sfidarsi con Bocelli ci saranno Barbra Streisand, Michael Bublè, Elvis Costello & The Imposters e John Legend.

Andrea Bocelli con questo disco è riuscito ad arrivare contemporaneamente alla numero 1 della classifica di vendita Usa e Uk, segnando così un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano.

Per Andrea Bocelli questa nuova candidatura ai Grammy Awards è la sesta nella sua carriera. Ecco come l’ha commentata l’artista:

“Ho appena ricevuto l’annuncio della nomination, è una notizia fantastica che ancora una volta testimonia il grande affetto e la stima che l’America mi riserva da più di 20 anni, ma è anche un’occasione fantastica per ringraziare tutti i miei sostenitori e chi ha creduto in me fin dall’inizio.

Un avvenimento importante più unico che raro.

Voglio anche ringraziare la Recording Academy e tutti coloro che, come la Sugar, hanno lavorato a questo progetto incredibile“.

L’Italia e i Grammy Awards

Come dicevamo per Andrea Bocelli si tratta della sesta nomination ai Grammy dopo quella del 1999 (Miglior esordiente), quelle del 2000 (miglior collaborazione vocale/duetto), Miglior collaborazione e nuovamente Miglior esordiente) e quella del 2017 per il Miglior album pop tradizionale con Cinema.

L’artista fino ad oggi non è mai riuscito a vincere l’ambito premio.

Le prime candidature ai Grammy l’Italia le conquistò nel 1959, ovvero nella prima edizione quando lo vinse la cantante lirica Renata Tebaldi (Best Classical Performance) e, sopratutto, Domenico Modugno che con Nel blu dipinto di blu trionfò nelle due categorie principali, miglior disco e canzone dell’anno.

Rimanendo nell’ambito cantanti sono cinque i Grammy Awards vinti da Luciano Pavarotti e Cecilia Bartoli.

Laura Pausini, vincitrice del Grammy Awards nel 2006, è ad oggi l’unica cantante donna italiana ad aver vinto il prestigioso premio e vanta due nomination nella categoria Miglior album Pop Latino, nel 2006 con Resta in ascolto (poi vinto) e nel 2017 con Simili.

Sono diversi invece i produttori e compositori italiani ad aver vinto uno o più Grammy, da Riz Ortolani a Ennio Morricone passando per Giorgio Moroder e Riccardo Nuti.