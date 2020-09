Uscirà il 13 novembre in tutto il mondo il nuovo album di Andrea Bocelli Believe (Sugar).

Il disco contiene 17 tracce ed è una selezione di brani toccanti legati al tema della fede. Tra i pezzi ci sarà un brano inedito composto dal compianto Maestro Ennio Morricone e duetti internazionali con Alison Krauss e Cecilia Bartoli, già vincitrici di Grammy Awards.

Believe arriva a 21 anni di distanza di 21 anni da Arie Sacre, album di brani di musica sacra che con le sue 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo risulta ancora oggi il disco di musica classica di un solista più venduto di tutti i tempi.

L’album raccoglie canzoni che invitano alla preghiera e alla contemplazione, brani che hanno ispirato e sostenuto Bocelli nel corso degli anni. Melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e la sua adolescenza in Toscana.

Oltre alla toccante e potente esibizione di Amazing Grace con Alison Krauss, il nuovo album include anche due duetti con una delle più importanti cantanti liriche al mondo, il mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Una delle perle del disco è inoltre Fratello sole sorella luna (Dolce è Sentire), parte della colonna sonora dell’omonimo film di Franco Zeffirelli.

Believe arriva a due anni di distanza da Si, disco che ha raggiunto contemporaneamente la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e del Regno Unito (ne abbiamo parlato Qui).

ANDREA BOCELLI BELIEVE – LA TRACKLIST

1. You’ll Never Walk Alone

2. Fratello Sole Sorella Luna (Dolce È Sentire)

3. Hallelujah

4. Pianissimo in duetto con Cecilia Bartoli

5. Amazing Grace in duetto con Alison Krauss

6. Preghiera (Alla Mente Confusa)

7. Gratia Plena (tratto dal film “Fatima”)

8. Cantique De Jean Racine

9. Inno Sussurato

10. Oh, Madre Benedetta! (Adagio Di Albinoni)

11. I Believe in duetto con Cecilia Bartoli

12. Ave Maria

13. Angele Dei

14. Agnus Dei

15. Mui Grandes Noit E Dia

16. Mira Il Tuo Popolo

17. Amazing Grace (solo version)