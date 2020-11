E’ uscito il 13 novembre in tutto il mondo il nuovo album di Andrea Bocelli Believe. Il disco, pubblicato da Sugar, è una selezione di canzoni toccanti e personali in cui il tema portante è la fede. Perla del progetto è una traccia inedita di Ennio Morricone (ne abbiamo parlato Qui).

Il disco è coprodotto da Steven Mercurio (Sting, Placido Domingo) e Haydn Bendall (Paul McCartney, Kate Bush, Elton John, Freddie Mercury, Tina Turner).

Una raccolta di canzoni intimiste e contemplative che hanno ispirato e sostenuto Bocelli nel corso degli anni. Melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e la sua adolescenza in Toscana.

Believe si può definire come un disco spirituale e arriva a distanza di 21 anni da Arie Sacre, album di musica sacra che con 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo risulta ancora oggi il disco di classica di un solista più venduto di tutti i tempi.

Nel disco anche la potente esibizione di Amazing Grace con Alison Krauss, cantante e violinista americana con 27 Grammy Awards. Arricchiscono il progetto due duetti con una delle più importanti cantanti liriche al mondo, il mezzosoprano Cecilia Bartoli (Grammy Award, 10 milioni di dischi venduti e onorificenze da parte dello Stato italiano, francese e monegasco) su Pianissimo e I Believe.

Il brano Gratia Plena è canzone portante dei titoli di coda del film Fatima, diretto da Marco Pontecorvo e acclamato dalla critica, con la colonna sonora originale firmata dal Maestro Paolo Buonvino.

ANDREA BOCELLI BELIEVE

“La sequenza di titoli tratteggia un mélange coraggioso. Perché, accanto a firme eccelse trovano spazio brani che blasonati non sono, facendo parte della più autentica e popolare tradizione religiosa in senso stretto (‘Mira il tuo popolo’, ad esempio). Ma queste ultime sono melodie che porto nel cuore, sono la colonna sonora dei miei ricordi d’infanzia, che associo al volto di mia nonna e degli anziani di casa Bocelli, quando partecipavamo alle processioni sacre del mio paese natale, in Toscana.”

Queste le parole di Andrea Bocelli.

Inno Sussurrato è il titolo dell’inedito di Ennio Morricone, brano che parte proprio quasi bisbigliato per poi crescere fino a diventare la voce e la preghiera del mondo, dove l’utilizzo del coro di voci adulte e di bambini aumenta l’emozione di un finale dal respiro trionfale.

Il testo del brano è stato scritto da Pacifico.

“’Inno Sussurrato’ è una preghiera, ma è anche un invito a non delegare troppo alla provvidenza. È quasi una preghiera rivolta alle persone, ‘perché umano sia il miracolo’, questa una delle frasi del testo. È un grande e insperato onore sia avere avuto la possibilità di mettere delle parole su una musica del Maestro Morricone, sia che quelle parole le canti Andrea Bocelli.”

Così Pacifico descrive Inno Sussurrato.

Il prossimo 12 dicembre il tenore terrà un concerto in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma, con la direzione creativa di Franco Dragone, noto per il suo lavoro con il Cirque Du Soleil.

Foto di Giovanni De Sandre