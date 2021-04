Andrea Bocelli per la Santa Pasqua lancia “Believe Deluxe”

Andrea Bocelli pubblica per la Pasqua una nuova versione del suo ultimo album, Believe.

Il disco è uscito lo scorso novembre ed è il diciassettesimo album in studio del cantante, una raccolta di brani classici legati alla fede che hanno ispirato il tenore e contiene duetti con il mezzosoprano Cecilia Bartoli e con Allison Kraus.

Believe Deluxe, già disponibile in digitale e in versione fisica, contiene rispetto alla versione originale cinque brani dell’album completamente riarrangiate in acustico.





L’album Believe, che in Italia non ha riscosso grande successo, ha invece confermato Andrea Bocelli come artista di fama internazionale. Il disco infatti è entrato alla numero #3 della classifica inglese dei dischi più venduti, e ancora una volta, nella top ten della classifica americana Billboard oltre che nella Top 10 di diverse nazioni tra cui Irlanda, Polonia, Australia, Repubblica Ceca, tra le altre).

Un successo confermato anche dal live in streaming Believe in Christmas registrato al Teatro Regio di Parma, evento che è stato seguito da oltre 70.000 persone collegate da più di 100 paesi del Mondo, per un pubblico stimato di oltre 200.000 persone.