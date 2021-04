Andrea Amati fotografa romanticamente il mondo nel brano “Grovigli”

In Copertina

Milva l'ultimo saluto di Milano: le parole della figlia, quelle del sindaco Beppe Sala e la verità di Rita Pavone

La Pavone, come già fatto sui social, non ha risparmiato una dura critica ai chi si ricorda degli artisti troppo tardi .

Videointervista a Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto Primo Maggio 2021

Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto del Primo Maggio 2021, traccia un bilancio di questa strana edizione a qualche giorno dall'evento.

Primo Maggio Roma 2021: il cast svelato... giorno per giorno (articolo in aggiornamento)

Come sempre il cast del concertone alternerà big della musica italiana ad artisti in forte ascesa.

Certificazioni FIMI settimana #16: ben tre riconoscimenti per Gazzelle. Tra i sanremesi Annalisa, Madame e Coma_Cose

Annalisa riesce a conquistare certificazioni sia con il nuovo album che con il singolo presentato a Sanremo 2021.

Classifica Spotify Settimana #16: Amici al Top! Aka7even e Sangiovanni in vetta!

La classifica Spotify premia gli artisti che si stanno giocando la vittoria ad Amici. Aka7even è al primo posto nella Top 50 e anche nella Top Viral.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Neno, vincitore del contest 1MNext pronto a stupire con una cover al Galbanino Stage

Neno, dopo la vittoria del contest 1MNext, approda sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Andrea Di Giovanni: “Oggi non rifarei un talent, però..."

Andrea Di Giovanni è un artista eclettico e che non ha mai avuto il timore di sperimentare e mettersi in gioco. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Matteo Romano: “I buoni risultati mi portano a lavorare ancora di più”

Lo scorso 30 marzo è uscito il nuovo singolo di Matteo Romano Casa Di Specchi. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Enrico Nigiotti: “In 'Notti di Luna” sento la forza de 'L'amore è' e 'Nonno Hollywood'”

E' uscito in radio e in digitale il nuovo singolo di Enrico Nigiotti Notti di Luna. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Malika Ayane: una lunga chiacchierata informale, dagli esordi a "Malifesto" per raccontare un’artista sempre in movimento

Fabio Fiume ha realizzato una lunga intervista video per parlare della sua carriera, di Malifesto, di Caterina Caselli, Pacifico e tanto altro.

di Massimiliano Longo

Milva... se ne va l'ultima delle dive che incontrai in un giorno di primavera

Come ormai avrete già appreso oggi Milva ci ha lasciati. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo mese di luglio. Una notizia che personalmente mi ha trovato sconvolto, stupefatto e ha fatto calare su di me un velo enorme di tristezza. Non ero preparato ad una notizia del genere. Forse qualcuno dirà che non si è mai preparati....

Andrea Amati fotografa romanticamente il mondo nel brano “Grovigli”

Andrea Amati, autore di brani di successo per altri artisti, inizia con questo singolo un nuovo percorso musicale.

Jacopo Et: “Gli racconteremo”, nuovo esplosivo singolo feat. Lo Stato Sociale

Jacopo Et, dopo il fortunato esordio con La Vecchia Guardia feat. Jake La Furia torna con Gli racconteremo feat. Lo Stato Sociale.

Arisa recita nel corto "Addà passà 'a nuttata" per sensibilizzare il pubblico al ritorno nei teatri, cinema e ai concerti

Quella in corso non è la prima esperienza cinematografica per la cantante che ha già recitato in due film.

Arriva il 30 aprile il nuovo singolo dei The Kolors, "Cabriolet panorama"

Continua il viaggio della band negli anni '80 grazie al nuovo singolo Electro funk.

Sanremo 2021 è il Festival con più canzoni certificate dal 2010 ad oggi. Ecco i numeri aggiornati

Per la musica di questa edizione ora basterà solo portare a casa qualche nuovo album certificato nonostante la mancanza di instore e il calo del cd.

Claudio Capéo ospite al concerto del Primo Maggio 2021. Nel suo disco un duetto con Gianna Nannini

Il cantautore francese di origini italiane si esibisce per la prima volta in Italia .

Anna Tatangelo continua il suo percorso urban con il singolo "Serenata"

Dopo i duetti con Achille Lauro, Geolier e Gemitaiz, la tatangelo lancia un nuovo brano da solista.

Primo Maggio Roma Galbanino Open Stage è il palco live per sei artisti emergenti nato da un'idea di Officine Buone e Galbani

Scoprite all'interno dell'articolo i 6 artisti scelti tra i 50 semifinalisti dell'1MNEXT e dove ascoltarli.

Laura Pausini torna in Italia dopo gli Oscar. Ecco l'accoglienza dei colleghi artisti

Da Raf a Giorgia, da Gaia a Francesca Michielin, in tanti hanno voluto dare il bentornato alla Pausini.

Scopriamo la carriera da cantante di Awed prima dell'Isola dei famosi (con video intervista)

Nell'articolo anche una video intervista ad Awed con Riccardo Dose e Amedeo Preziosi direttamente dal Wind Summer Festival.

Fiorella Mannoia: ecco l'antologia da collezione “I miei passi”

L'opera, composta da 5 volumi, ripercorre la carriera dell'artista attraverso 146 bran.

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

PAGELLE NUOVI SINGOLI ITALIANI DEL 23 APRILE: Ultimo non convince, Arisa in stato di grazia e Nigiotti riparte bene

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 23 aprile

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Testo & ConTesto: Laura Pausini Io sì. Il Prof di latino analizza il testo della canzone italiana candidata agli Oscar 2021

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #16: Achille Lauro scalza Guè Pequeno e si piazza in testa!

Classifica Radio Settimana #16: Colapesce e Dimartino calano il settebello, ma i pezzi di Sanremo sono in calo

Certificazioni FIMI settimana 15 2021: arriva il primo doppio platino per Sanremo 2021 e un nuovo disco d'oro da Amici 20

Classifica Spotify Settimana #15: Guè Pequeno e Dj Harsh irrompono nella chart e si piazzano in vetta

