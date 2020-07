Anastasio live. Fuori il nuovo calendario con le date spostate al 2021

Con un lungo post sui social Fabio Rovazzi ha svelato il motivo per cui quest'estate ha rinunciato a scrivere un brano. Poi... è in arrivo una novità!.

Doppia certificazione per Rocco Hunt. Tra le hit estive anche Baby K.

Con un lungo post sui social i Canova hanno annunciato lo scioglimento. Per il frontman Matteo Mobrici si prospetta una carriera solista.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #30: Lazza scalza Guè Pequeno. “Karaoke” svetta tra i singoli

Le classifiche di vendita Fimi premia Lazza tra gli album, che si porta in vetta. Quarta settimana in testa tra i singoli per "Karaoke".