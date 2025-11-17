17 Novembre 2025

Anastasio pubblica “Il Dolore delle Macchine”, l’ultimo tassello dell’album “Le Macchine Non Possono Pregare”

Questo pezzo entra nella tracklist digitale dell'ultimo progetto del rapper

Anastasio presenta il brano Il Dolore delle Macchine
ANASTASIO ha pubblicato ufficialmente in tutti gli store digitali Il Dolore delle Macchine, il brano che ad ottobre aveva condiviso a sorpresa sui suoi social durante il tour nei club. Un tour di cui, per via di un post social del rapper si è parlato molto e che ha spinto Salmo ad invitare il collega come opening di una sua data.

Il pezzo si aggiunge ai 12 capitoli dell’album Le Macchine Non Possono Pregare, uscito lo scorso 11 aprile per WOODWORM / Universal Music Italia. Qui a seguire la nostra videointervista sul progetto.

Il Dolore delle Macchine, un nuovo tassello dell’universo di Anastasio

Il Dolore delle Macchine sembra la chiusura – o l’introduzione alternativa – dell’universo narrativo di LMNPP. Ne raccoglie e rilancia le due domande fondamentali che animavano l’intero disco:

“E se le macchine soffrissero?”
“E se le macchine fossimo noi?”

Non è una semplice aggiunta postuma, né un contenuto extra: Anastasio approfondisce il concept del progetto, muovendosi ancora una volta tra inquietudine contemporanea, distopia e introspezione.

Parlando del disco, Anastasio aveva dichiarato:

Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei un’opera rap. È l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni”.

Il progetto, infatti, si è sviluppato su più livelli: oltre al disco, l’artista ha pubblicato anche una graphic novel edita da Edizioni BD, parte integrante dell’immaginario e del racconto di Le Macchine Non Possono Pregare.

Un lavoro complesso, che unisce narrazione, illustrazione e musica in un unico percorso creativo.

All Music Italia

