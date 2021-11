Ana Mena prende “Musica leggerissima” e la da nuova vita con “Musica ligéra”

Ana Mena Musica Ligéra è il nuovo singolo della popstar spagnola nonché la sua versione del tormentone lanciato a Sanremo 2021 da Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima.

La cantante, una delle star più amate in Spagna, a soli 24 anni vanta numeri da record, anche in Italia. 36 dischi di PLATINO e 2 dischi d’ORO, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni totali su YouTube.

Nel nostro paese si è fatta conoscere per le sue collaborazioni di successo con Fred De Palma con D’estate non vale e Una volta ancora, Rocco Hunt nelle hit

A un passo dalla Luna e Un bacio all’improvviso e Federico Rossi nell’ultimo singolo Sol Y Mar.

Ora per Ana Mena è arrivato il tempo del debutto da solista in Italia.

Ana Mena Musica Ligéra

Per questo “debutto” l’artista ha scelto di incidere una versione in spagnolo di uno dei più grandi successi dell’anno, Musica leggerissima di Colapesce Dimartino, brano lanciato dal palco del Festival di Sanremo, palco su cui Ana Mena sembrerebbe intenzionata ad approdare quest’anno.

MÚSICA LIGÉRA sarà disponibile in digitale dalle ore 21.00 di giovedì 25 novembre e in rotazione radiofonica da venerdì 26 novembre. Sempre dalle ore 21.00 di giovedì sarà online anche il video del brano, diretto da Willy Rodriguez e prodotto da The Panda Bear Show.