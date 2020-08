E’ uscito A Un Paso De La Luna, la nuova versione del singolo A Un Passo dalla Luna (Sony Music Italy), già certificato disco di platino (ne abbiamo parlato Qui).

Ana Mena e Rocco Hunt provano con il brano ad approdare anche nel mercato spagnolo, dopo aver conquistato le classifiche dei singoli Fimi e la chart Top 20 Spotify.

“E’ un momento bellissimo che dedico alla mia famiglia ed al mio Sud.”

Queste le parole di Rocco Hunt postate sui social nei giorni scorsi per testimoniare un momento più che positivo.

Poco più di un anno fa l’artista campano annunciò con impulsività il ritiro dalle scene.

Un mese dopo pubblicò l’album Libertà, la sua rinascita, dal quale è stato estratto anche il singolo Ti Volevo Dedicare, certificato triplo disco di platino.

ANA MENA E ROCCO HUNT – A UN PASO DE LA LUNA

Con A Un Paso da La Luna Rocco Hunt e Ana Mena cercano di ripercorrere le orme del singolo dell’estate scorsa della giovane artista spagnola e Fred De Palma.

Se Iluminaba ha conquistato in Spagna ben tre dischi di platino ed è arrivato in vetta alla classifica dei brani più trasmessi da Los40, la più importante e influente emittente radiofonica del paese iberico. Il videoclip ha per ora raggiunto quota 150 milioni di visualizzazioni.

Un brano che è anche un progetto ambizioso che è pronto a conquistare anche le charts al di fuori del nostro paese. Nel frattempo il singolo A Un Passo dalla Luna sta trovando la sua dimensione anche nelle playlist radio italiane. Per la prima volta nella classifica Earone è entrato nella Top 30.

Anche in questo caso è solo l’inizio!