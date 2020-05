Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia. Ci siamo, questa sera andrà in onda la semifinale del programma di Maria De Filippi e dei 12 artisti in gara, 7 cantanti e 5 ballerini, ne rimarranno solo quattro per la finalissima di venerdì prossimo (vedi qui).

All Music Italia dopo avervi mostrato come stanno andando gli inediti dei ragazzi nello streaming (in questo articolo), oggi andiamo a scoprire com’è la situazione in radio.

Per iniziare vi riportiamo i passaggi di Gaia con la sua Chega dall’1 maggio al 28 maggio considerandola però fuori gara in quanto il brano, lanciato lo scorso marzo, ha avuto il tempo per carburare e diventare una vera e propria hit.

A seguire troverete le radio che passano maggiormente l’artista per punteggio Earone con la media dei passaggi giornalieri.

Radio date: 12 marzo (trasmesso però dal 12 marzo)

Trasmesso da 125 radio

Rtl 102.5 6,9 passaggi medi al giorno RDS 5,4 passaggi Radio 105 passaggi Kiss Kiss 5,2 passaggi Radio Deejay 2,1 passaggi

Clicca su continua per scoprire quali sono i brani più trasmessi nelle radio Italiane secondo dati Earone.