Amici Speciali The Kolors abbandonano la competizione. Domani sera andrà in onda la finalissima di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, la maratona musicale e solidale ideata da Maria De Filippi.

In finale, dopo tre puntate, erano giunti tre cantanti e un ballerino: Irama, Michele Bravi, Stash and the Kolors e Alessio Gaudino.

Amici Speciali The Kolors, la scelta

E proprio mentre comunicavamo ai nostri lettori che, nel nostro sondaggio relativo a chi meritava di vincere il programma (lo trovate qui) aperto fino a domani alle 12, la band era in vetta, dalla produzione del programma, a mezzo social, arriva una comunicazione shock come direbbe una nota conduttrice.

I The Kolors hanno scelto di ritirarsi dalla competizione. La motivazione, è stata spiegata in video da Stash.

“Ciao a tutti,

pur essendo stato molto lusingato di essere stato scelto come finalista.

Io sin da subito sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico quel trofeo è pur sempre un’opportunità, ed io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuoa e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, gli ho dato voti, li ho consigliati. Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista, a decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, come hanno fatto con me. Ci vediamo venerdì.“

Agli altre tre finalisti rimasti in gara invece, Michele, Filippo e Alessio, il compito di scegliere chi sostituirà la band domani sera. I tre ragazzi hanno indicato il quarto finalista in modo unanime…. Sarà Umberto Gaudino (nessuna parentela con Alessio), ballerino specializzato nelle danze latine, il quarto finalista.

Insomma la finale di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia vedrà in campo due cantanti e due ballerini.

Appuntamento a domani sera nella prima serata di Canale 5 con la finale del programma di Maria De Filippi.