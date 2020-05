Amici Speciali: ecco le prime dichiarazioni ufficiali dei 7 cantanti in gara

Con la partenza di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia ormai imminente (il programma partirà venerdì 15 maggio), iniziano ad arrivare le prima dichiarazioni del 12 artisti ( 5 ballerini e 7 cantanti), che nella maratona artistica benefica saranno divisi in due squadre.

Oggi è andata infatti in onda una puntata speciale de Le Storie di Verissimo in cui gli artisti che prenderanno parte al nuovo programma di Maria De Filippi hanno rilasciato i primi commenti su questa nuova avventura.

Amici Speciali – Le dichiarazioni dei ragazzi

Alberto Urso

“Ci stiamo preparando per questa edizione di Amici Speciali. Lo scopo è quello di portare un po’ di leggerezza e spensieratezza alle persone che sono a casa in questo periodo molto difficile.

Condividerò il palco con tutti loro e sarà una grandissima e bellissima emozione.”

Irama

“Sono qua nello studio di Amici quindi in me prima di tutto avviene un sentimento di nostalgia che risuona dentro di me e spero che suonerà anche nella musica che faremo per aiutare questa iniziativa benefica a cui abbiamo aderito tutti noi cantanti.

Speriamo che questa cosa diventi una reazione a catena e continui.”

Gaia Gozzi

“Credo che in questo momento ci sia comunque bisogno di portare un po’ di luce e positività a casa e l’unico modo che abbiamo è con la musica e con la danza.”

Random

“Non vedo l’ora di mettermi alla prova, di fare beneficenza e di far sentire le persone unite di nuovo, anche in questo periodo.

Questa per me sarà una grandissima sfida, cimentarmi con cantanti grossi, con ballerini, fare tutta questa musica. Sarà una cosa che mi farà crescere…”

The Kolors

“In realtà nel momento in cui ci hanno chiamati e ci hanno illustrato il progetto, il programma che ha come scopo quello di aiutare l’Italia in questo momento così difficile, non abbiamo avuto dubbi.

Abbiamo sentito che la nostra partecipazione fosse la cosa giusta da fare in primis perché pensiamo che anche un piccolo gesto in un momento così difficile sia importante, e poi perché ci piace suonare, ci divertiamo.”

Giordana Angi

“Sono molto contenta di far parte di questo grande evento, un evento che mi tocca particolarmente perché si parla di beneficenza e credo che in questo periodo sia bello poter far musica, cantare, danzare…”

Michele Bravi

“Non vedo l’ora di lavorare a questo spettacolo, di portare a casa un po’ di leggerezza.”