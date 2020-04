Amici All Star diventa Amici Speciali e inizia a prendere forma

Amici All Star cambia pelle a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e diventa Amici Speciali con un sottotitolo legato allo sponsor, Con Tim insieme per l’Italia.

Gli spot sono già partiti su Canale 5 ma ad oggi, come confermato dall’ufficio stampa di Maria De Filippi, Betti Soldati, non è ancora certa al 100% la data di partenza della serie di speciali, in ogni caso da metà maggio circa.

Amici Speciali

Il programma sarà uno speciale Contest con al centro, come per il format originale, canto e ballo.

Per l’occasione Maria De Filippi ha chiamato nomi appartenenti al mondo di Amici ma non solo, saranno presenti anche artisti provenienti ad altre realtà come Michele Bravi.

Confermata per il canto anche la presenza di Enrico Nigiotti mentre dovrebbero esserci anche Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia e altri vincitori recenti di Amici di Maria De Filippi.

Tra i ballerini presenti dalle passate edizioni Vincenzo, Sebastian, e probabilmente dall’ultima edizione, Javier e Nicolai.

Quasi sicuramente, come già annunciato dalla De Filippi (e fatto concretamente nella semifinale e nella finale di Amici) il ricavato del televoto sarà donato interamente per l’emergenza Covid-19.