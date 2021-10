Amici di Maria De Filippi: il riassunto della quinta puntata in onda domenica 17 ottobre: Ermal Meta chiamato a dare i voti

Amici riassunto della quinta puntata del pomeridiano in onda domenica 17 ottobre.

Dopo l’esclusione di Inder è ora di occuparsi di Flaza.

Maria inizia subito parlando del provvedimento disciplinare che ha spinto Anna Pettinelli a eliminare dalla scuola Inder. Lorella Cuccarini invece ha sospeso Flaza. La presentatrice mette sedute una di fronte all’altra allieva e maestra e legge a Flaza la lettera di Lorella:

Anna Pettinelli ha deciso di eliminare Inder, quest’ultimo sicuramente aveva trasgredito le regole imposte dalla produzione meno di Flaza. Eppure io a lei ho semplicemente sospeso la maglia. Invece lui è fuori.

Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una storia a sé. Quando decido di iniziare questa esperienza di Amici ho pensato che avrei potuto dare ai ragazzi qualcosa di me come persona e come professionista. Aiutarli a comprendere l’importanza del lavoro, continuo e infaticabile. Fargli capire la bellezza di questa professione. Anche i sacrifici che questa stessa richiede.

Penso che la nostra funzione all’interno del programma sia questa, non siamo giudici, essere giudici implacabile è facile e forse più divertente per il pubblico a casa. Essere un’insegnante è molto più complesso. Voglio trasmettere il senso della disciplina, del duro lavoro, dell’onesta e del rispetto.

Non credo però in chi urla in faccia o in chi punisce senza avere almeno tentato. Tu però hai sbagliato ripetutamente. Quando ho deciso di sceglierti ti ho sentito cantare, ho ascoltato attentamente quello che scrivi e come lo scrivi. Nei tuoi pezzi riconosco un talento ancora inespresso. Io ancora non so chi sei personalmente, non so che storia tu abbia, cosa sono per te l’amicizia, l’amore, la famiglia. Non so per cosa sorridi, cosa ti fa arrabbiare quante sono le tue ferite. Insomma non ti conosco.

Dopo quattro settimane vedo una ragazza che non riesce a rispettare le regole perché non ce la faccia ancora non lo so. Penso però che tu abbia una corazza che ti protegge e che non ti fa conoscere come sei veramente. Questo è un grosso limite.

Come pensi di essere credibile su un palco se non sei credibile nella vita? Devo avere una risposta nella speranza di poter insieme a te superare questo scoglio. Eliminarti ora sarebbe un fallimento per te e per me. Se meriti una carriera nella musica sarà il pubblico a dirlo. Ma vorrei che prima le persone ti conoscessero veramente.

Sei entrata con un tuo brano inedito, Malefica, tu non lo sai ma questo brano ora è stato prodotta Michelangelo, proprio lui, il produttore di Blanco, vorrei che tu ne sentissi una parte ma che non canti perché esibirti oggi sarebbe un privilegio che ancora non meriti.