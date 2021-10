Amici di Maria De Filippi: il riassunto della terza puntata del pomeridiano in onda il 3 ottobre

Amici riassunto della terza puntata del pomeridiano.

I banchi sono occupati da 15 ragazzi ma le cose sono destinate a cambiare… andiamo subito a scoprire cosa è successo domenica 3 ottobre su Canale 5.

Amici riassunto della puntata di domenica 3 ottobre

Si inizia con la sfida di ballo per l’ingresso di Dario.voluta da Veronica Peparini. C’è prima da scegliere però se il confronto sarà con Christian (come vorrebbe Veronica Peparini) o Carola (auto propostasi su consiglio dalla Celentano).

I professori di canto e ballo votano, va in fida Carola. Francesca Bernabini, giornalista e critica di danza giudicherà e sceglierà il vincitore.

Sfida secca: Dario balla sulle note di Piuma di Alessandra Amoroso mentre Carola sulla ritmata Ice Ice Baby (Re-Recorded) di Vanilla Ice.

Il cantante Luigi spera rimanga Carola perché, come dice Raimondo Todaro, c’è “l’inciucio” tra i due. Il giudice esterno da un consiglio ad entrambi i ragazzi ricordando loro di lavorare sull’interpretazione. Sceglie di lasciare il palco a Carola.

L’inedito di Alex in radio

Arriva il turno di Alex. Il suo inedito, Sogni al cielo, è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti verrà ascoltato da due speaker radiofonici che sceglieranno se programmarlo: Federica Gentile per Rtl 120.5 e Silvia Notargiacomo per R101.

Per la Gentile si sente la sua urgenza espressiva e i contenuti del ragazzo. Per Rtl 102.5 e Radio Zeta però l’inserimento è prematuro. Il brano sarà invece in rotazione su R101.

Amici riassunto: Le esibizioni dei ragazzi

Luigi restituisce la felpa a Zerbi come da prassi. Il ragazzo canta Purple Rain di Prince con la chitarra. L’esibizione convince i professori a parte Anna Pettinelli che pensa che un brano come quello di Prince non possa essere toccato. Riottiene la maglia.

Tocca al ballerino in prova per un mese (e attualmente con la maglia sospesa dalla Celentano per l’atteggiamento), Mirko. Oggi deve riprovare a convincere la maestra con la stessa coreografia della scorsa settimana su un brano di Paolo Conte.

Alessandra Celentano riconosce che ha visto dei piccoli risultati. La coreografia era più leggibile e il ragazzo era più consapevole. Pertanto gli restituisce la maglia senza dargli il voto.

Veronica Peparini, ora che Mirko è rientrato, ripropone il suo piano originario… mandare in sfida Mirko contro Dario. Il ragazzo la accetta ma è consapevole di essere molto indietro rispetto agli altri ragazzi e che quindi così la Peparini gli toglierà una possibilità di studio.

La sfida sarà immediata e sempre giudicata sempre da Francesca Bernabini. Dario balla su Marea di Madame, Mirko su E fumo ancora di Ultimo e Mostro.

La Bernabini constata che Mirko è molto indietro. Gli promette però che, anche se farà entrare Dario, si impegnerà a cercargli una borsa di scuola gratuita a Roma. Dario è quindi un nuovo allievo di Amici.

La Celentano pensa che sia stata una sfida ridicola e che la Peparini non ha capito il senso dell’ingresso di Mirko, cioè fare un’esperienza di vita.

gli inediti di Nicol e tommaso

È il momento della cantante Nicol, rientrano le radio per ascoltare Onde prodotta da Zef con Bias. Per R101 il brano non è in linea con il target di riferimento, lo stesso vale per Rtl 102.5 mentre ci sarà spazio su Radio Zeta se troverà ancora un po’ più di quadra con la sua musica.

Tocca a Tommaso che presenta il suo brano, Solo per paura, nella nuova versione prodotta da Michele Canova. Lorella è entusiasta del nuovo arrangiamento e di come il ragazzo si è adattato al nuovo vestito sonoro.

Per Silvia Notargiacomo Tommaso è giovane e molto maturo per la sua età anche la Gentile conferma che la resa dal vivo è alta. Nessuna delle due radio lo trasmetterà.

Le altre esibizioni

Christian balla su Il cielo di Roma di Aiello e si riprende la maglia.