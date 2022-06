Michele Bravi ai casting di Amici. Sarà lui il nuovo professore del programma?

Amici Michele Bravi professore di canto dell’edizione 2022/2023 del talent show di Maria De Filippi?

L’indiscrezione è stata lanciata dalle pagine del quotidiana romano Il messaggero e potrebbe trovare un riscontro nella realtà visto la grande stima che Maria De Filippi nutre verso il cantautore.

Amici Michele Bravi… il rapporto con Maria

La conduttrice lo invitato ad Amici più e più volte nel corso degli ultimi, sia per promuovere i propri singoli che per parlare agli allievi. Non scordiamo poi che fu proprio Maria a convincere Michele a tornare a cantare in televisione ad Amici Speciali, un anno dopo l’incidente che lo coinvolse.

Il rapporto tra i due è iniziato nel 2016 quando l’artista, a quei tempi concentrato sul portare avanti un percorso alternativo come Youtuber a seguito della delusioni discografiche avute con Sony, vinse il reality web di Trash Italiano, Maria Express, incontrando la conduttrice.

Le leggende narrano che fu proprio Maria a consigliare all’amico, e allora direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, di ascoltare Il Diario degli errori, brano che ha segnato la ripartenza in grande stile del vincitore di X Factor nel mondo della musica.

Michele dovrebbe iniziare a prendere parte ai casting di Amici già nelle prossime settimane, ma chi andrebbe a sostituire tolti Rudy Zerbi, immancabile per la De Filippi, e la Cuccarini, già confermata, a rimetterci il posto dopo due anni sarebbe Anna Pettinelli.

Nell’attesa dell’inizio di questa nuova avventura Bravi, reduce dal ritorno al Festival di Sanremo, avvenuto proprio quest’anno, è impegnato a promuovere il suo ultimo singolo, Zodiaco e con il tour estivo.