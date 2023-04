Mediaset sceglie di non mandare la finale di Amici contro l’Eurovision. Svelata la data della finale

Amici finale. Sabato 14 aprile andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Manca praticamente un mese alla conclusione del programma ma, a differenza dei programmi iniziali, la finale di Amici 22 non andrà in onda di sabato.

Il motivo di questo spostamento è molto semplice. Sabato 13 maggio, giorno in cui era prevista la finale del programma, andrà in onda su Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest. Già lo scorso anno Mediaset e Maria De Filippi decisero in maniera concorde di non andare contro la manifestazione e lo stesso accadrà quest’anno.

La finale della 22esima edizione di Amici andrà quindi in onda domenica 14 maggio nella prima serata di Canale 5. Quella sera scopriremo quale cantante o ballerino* raccoglierà il testimone di Luigi Strangis, cantautore vincitore di Amici 21 che di recente ha pubblicato il nuovo singolo, Adamo ed Eva.

Una decisione giusta quella dello spostamento della finale sia per permettere al pubblico italiano di seguire il nostro Marco Mengoni in gara nella manifestazione con Due vite (qui la versione per l’Eurovision), sia a fini commerciali visto che negli ultimi anni la manifestazione ha conquistato il pubblico italiano e quindi avrebbe dato filo da torcere al programma di Maria De Filippi.

Appuntamento quindi con la finale di Amici 22 per domenica 14 maggio 2023 su Canale 5.