Amici di Maria De Filippi ventesima edizione. Partirà sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 il ventesimo “serale” del programma ideato da Maria De Filippi. L’Accademia televisiva dello spettacolo più famosa d’Italia compie vent’anni e si prepara a tornare con una fase finale ricca di novità (vedi questo articolo) ma, prima andiamo a scoprire tutto su questa edizione e non solo

17 artisti in gara divisi tra ballerini e cantanti, 3 squadre capitanate dai professori di questa edizione, una giuria composta da tre personalità dello spettacolo e un nuovo coreografo e Direttore artistico,

Stephane Jarny alla guida di un corpo di ballo formato da 25 ballerini professionisti il tutto sotto la regia di Andrea Vicario.

Venti edizioni di Amici di Maria De Filippi, un programma che, nel corso degli anni si è evoluto costantemente sapendo sempre intercettare i cambiamenti, televisivi e musicali, diventando dalla versione iniziale, una scuola che preparava i ragazzi a 360° al mondo del musical, a una vera e propria accademia in grado di lanciare ballerini e cantanti nel mondo dello spettacolo.

Amici da tempo si impegna durante l’anno a fare scouting affiancando alle normali audizioni una ricerca tra Festival, Contest, web e addetti ai lavori, di talenti da formare preparando il futuro artista al mondo del lavoro per consegnarlo alla fine del percorso alle major discografiche, alle etichette indipendenti e alle grandi compagnie di danza.

In questa edizione più che mai la De Filippi ha voluto che i ragazzi uscissero dal programma più pronti possibili dandogli già dentro la scuola tutti i mezzi per lavorare da veri professionisti.

In questa edizione Amici ha adottato in modo più marcato l’iter di permettere ai giovani cantanti di collaborare gia’ al loro primo inedito con esperti produttori discografici tra cui Zef, Michele Canova, FrenetiK&Orang3, DRD, Federico Nardelli, Francesco “katoo” Catitti e Giordano Colombo, mentre ai giovani ballerini ha dato l’opportunita’ di essere supportati anche da coreografi esterni come Michele Merola, Nancy Berti, Rita Pivano e Thomas Signorelli.

Anche le classifiche del programma sono cambiate e hanno coinvolto, furbamente, le radio. Graduatorie e classifiche infatti sono state stilate dalle radio, dalle etichette discografiche da esperti artisti musicali e da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale.

Oggi Amici ha un eccellente profilo di pubblico. Il talent show infatti ha un perfetto posizionamento del prodotto, ha sempre centrato il target di riferimento richiesto dagli investitori e si pregia di avere sempre un pubblico difficile da catalizzare per la tv generalista (share del 33,73 % sul target di eta’ compresa tra i 15-19 anni) sui quali ha generato una fortissima fidelizzazione sia sul piccolo schermo sia sul web.

Nel daytime di questa 20esima edizione gli speciali del sabato pomeriggio hanno superato una media del 21% di share pari a 3 milioni 408 mila spettatori.

Il popolo numerosissimo degli internauti posiziona il talent sempre in vetta alle classifiche dei social media facendolo risultare la trasmissione più commentata della giornata con picchi di interazioni che superano 1 milione e 200 mila spettatori (al sabato pomeriggio).

Gia’ nella scorsa stagione è stato il programma che ha generato più discorso sui social con oltre 65 milioni di interazioni: primato dovuto alle oltre 54 milioni di interazioni sul profilo di Instagram. (Fonte Nielsen Social Content Ratings).

Il talent show è costantemente in pole position anche sulla Total Audience, sistema con cui Auditel misura il consumo televisivo sui diversi device come smartphone, tablet, pc…

A oggi sono 21 i brani inediti pubblicati dai ragazzi di Amici di questa edizioni, brani che verranno presentati anche durante il serale:

Guccy Bag, Lady (già certificato oro) e Tutta la Notte di Sangiovanni

Il cielo contromano, Parole a caso e Ancora in due di Deddy

Yellow e Mi manchi di Aka7even

Dimmi e Ci sto male di Esa

Via Padova, Il Natale e l’estate e Orione di Leonardo

Senza Love, Il sole alle finestre e Tasto reset di Raffaele

Auricolari e Con(torta) di Enula

Libertad e No te gusta di Ibla

Las Vegas di Tancredi

Nel complesso con gli inediti di Amici quest’anno sono stati streammati 50 milioni e 740 mila volte su tutte le piattaforme digitali mentre la compilation Amici Bro, pubblicata su Amazon in poche ore è andata esaurita facendo procedere ad una seconda ristampa e classificandosi in vetta alla classifica dei dischi fisici più venduti su Amazon e in vetta nella classifica FIMI GFK degli album più venduti.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con: Mauro Monaco, Raffaella Mennoia, Emanuela Sempio, Domenico Naso, Michele Perna, Daniela Cutolo, Alessandro Martino e Salvo Lo Presti.

Direttore artistico Stephane Jarny, produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu, Direttore della fotografia Massimo Manzato, costumi Anahi Ricca.

Alla regia per l’ottava edizione consecutiva Andrea Vicario.