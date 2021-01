Amici di Maria De Filippi puntata del 9 gennaio 2021.

La puntata inizia con i saluti a Lorella Cuccarini, in collegamento da casa in quanto affetta da Covid19. E con un ospite, un ex professore, il cantautore Fabrizio Moro che presenta versioni acustiche de Il Senso di ogni cosa e di Portami via. Moro parla di Ghiaccio. film che sta per iniziare a girare come regista insieme a Alessio De Leonardis, la storia di un ragazzo che ha continuamente paura di non farcela, ma grazie allo sport, alla Boxe, riesce a non perdere il suo sogni (ne abbiamo parlato qui).

Iniziano le esibizioni dei ragazzi. Deddy ha vinto la prova Tim e quindi canta il suo inedito, Il cielo contromano (qui il testo)

Inizia il caso Arisa.

Rudy ha scritto ad Arisa e alla produzione una lettera in cui parla di una cantautrice da lui trovate, Ibla. Per Rudy la ragazza dovrebbe essere messa al posto di Kika, Arianna e Raffaele. Sarà Arisa a dover scegliere chi affronterà la sfida. A giudicare ci sarà il giudice esterno, Luca Dondoni.

Arisa non si sente di scegliere lei quale ragazzo dovrà andare in sfida e rimette la scelta a Rudy Zerbi che sceglie di metterli tutti e tre.

Inizia Ibla con un brano in spagnolo, segue Kika con E penso a te di Lucio Battisti, quindi Raffaele (qui la sua storia) e chiude Arianna con Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.

Secondo giro di canzoni con Ibla che canta Casa Azul di Marco Mengoni. Per Dondoni la ragazza ottiene subito il banco. La sfida dunque è tra Kika (che canta Back to black), Raffaele con un suo inedito e Arianna con America. Si salva Raffaele ad uscire sarà quindi una tra Kika e Arianna.

Per entrambe due brani di cantautori… Kika canta L’amore è di Enrico Nigiotti mentre Arianna Oggi sono io di Alex Britti. Vince la sfida Arianna e Kika deve lasciare la scuola.

Si passa al ballo con una prova creata appositamente per Samuele preparata e coreografata da lui senza l’aiuto dei professionisti. Ottiene i complimenti di tutti i professori.

Sangiovanni deve presentare un nuovo inedito prodotto da Zef (autore tra i più certificati del 2020, vedi qui), Lady.

Tocca alla ballerina Giulia su un brano di Florence + The Machine, Dog days are over. Deddy canta il pezzo Parole a caso scritto da Deddy insieme al pupillo di Canova, Zaccaria.

Si passa alla sfida tra Riccardo, ballerino in carica nella scuola, e Alessandro. Entra nella scuola quest’ultimo ed esce Riccardo.

Leonardo (qui la sua storia) canta Per uno come me dei Negramaro e riottiene la maglia nonostante alla Pettinelli non sia piaciuto.

A seguire la ballerina Rosa sulle note di Sei perfetta di Gio Evan.