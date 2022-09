Amici 22: svelate le prime classifiche de professori e c’è anche uno 0 che brucia e un 10!

Amici 22 la prima classifica.

Dopo la prima puntata andata in onda il 18 settembre, e dopo la fase di ambientazione in casetta andata in onda nel Daytime è arrivato già il momento delle prime classifiche stilate dai professori delle due materie, canto e ballo, dopo la prima esibizione.

I professori hanno dato dei voti durante le esibizioni dei ragazzi nella prima puntata del programma. Dai voti dei tre prof. di categoria ne esce una media che forma una prima classifica per i ballerini e una per i cantanti.

Tra l’altro cantanti e ballerini che hanno avuto interesse da più di un professore devono scegliere. Cricca, tra Arisa e Lorella Cuccarini, sceglie Lorella. Aaron tra Rudy Zerbi e Arisa, sceglie Zerbi, Federica sceglie Arisa e Niveo la Cuccarini.

Partiamo dai voti nel dettaglio.

Ballerini

Samuel

Alessandra Celentano 6

Raimondo Todaro 8

Emanuel Lo 7

Mattia

Celentano 5

Todaro 9

Lo 7

Samu

Celentano 6

Todaro 7,5

Lo 8

Gianmarco

Celentano 6,5

Todaro 5

Lo 6

Ramon

Celentano 8

Todaro 5

Lo 4

Megan

Celentano 6

Todaro 7

Lo 6

Maddalena

Celentano 6,5

Todaro 7,5

Lo 9

Ludovica

Celentano 6

Todaro 4,5

Lo 8,5

Asia

Celentano 0

Todaro 8

Lo 5

Rita

Celentano 7

Todaro 5

Lo 5

Fa discutere tra i ragazzi lo 0 dato da Alessandra Celentano ad Asia e i voti bassi dati da Raimondo Todaro e Emanuel Lo ai due ballerini classici, Rita e Ramon. Anche la maestra Celentano trova gravissime queste valutazioni da parte dei suoi colleghi e lo fa presente ai ragazzi nella prima lezione.

Passiamo ai cantanti.

Aaron

Rudy Zerbi 8

Lorella Cuccarini 6,5

Arisa 7

Federica

Rudy Zerbi 6

Lorella Cuccarini 7,5

Arisa 8

NDG



Rudy Zerbi 6

Lorella Cuccarini 7,5

Arisa 5

Andre

Rudy Zerbi 1

Lorella Cuccarini 6

Arisa 8,5

Tommy Dali

Rudy Zerbi 7

Lorella Cuccarini 6,2

Arisa 4

Wax

Rudy Zerbi 4

Lorella Cuccarini 6

Arisa 7

Piccolo G

Rudy Zerbi 8

Lorella Cuccarini 7

Arisa 5

Cricca

Rudy Zerbi 7

Lorella Cuccarini 8

Arisa 10

Anche in questo caso a far discutere sono i voti bassi dati a Tommy Dali e, soprattutto, ad Andre.

Clicca in basso per le classifiche di Amici 22 dopo la prima puntata.