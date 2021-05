Amici: ritornano i firmacopie nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria. Ecco le date di Deddy e Tancredi

Amici di Maria De Filippi instore… tornano quest’anno i firmacopie a supportare le vendite dei ragazzi della ventesima edizione di Amici 20.

I primi ad annunciare le date sono stati il semifinalista Tancredi e il finalista Deddy mentre ancora non sono noti gli appuntamenti di Sangiovanni, Enula e Aka 7even.

Ecco le date dei due cantautori giù fissate per il mese di maggio.

Amici di maria de filippi instore

Deddy

Ecco come il giovane cantante ha annunciato i firmacopie del suo album, Il Cielo contromano (qui i dettagli), che ovviamente si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitaria…

“Sono felice di annunciarvi che ci saranno alcuni appuntamenti dove avremo la possibilità di incontrarci, nel rispetto di tutte le norme che sarà giusto e necessario rispettare. Troverete tutte le informazioni sullo svolgimento degli eventi in sicurezza sulle pagine degli store Mondadori.“

17 maggio Milano – Mondadori – Piazza Duomo h 15

18 maggio Torino – Mondadori – via Monte di Pietà 2 h 15

19 maggio Roma – Mondadori – via Appia 51 h 15

21 maggio Bologna – Mondadori – via D’Azeglio 34 h 15

TANCREDI

Anche per il cantautore semifinalista sono in partenza gli instore legati all’album Iride (qui i dettagli). Ecco il suo post:

“Sono orgoglioso di annunciarvi le date degli instore dove avremo finalmente la possibilità di incontrarci e dove firmerò le vostre copie di Iride. Troverete tutte le informazioni su come si svolgerà l’evento in sicurezza sulle pagine degli store Mondadori, con l’obiettivo di trascorrere un po’ di tempo insieme nel rispetto di tutte le norme.“

17 maggio Torino – Mondadori via Monte di Pietà 2 h 15

18 maggio Roma – Mondadori piazza Cola di Rienzo h 15

19 maggio Bologna – Mondadori – via D’Azeglio 34 h 15

20 maggio Milano – Mondadori piazza Duomo h 15

21 maggio Padova – Mondadori piazza dell’Insurrezione 3 h 15