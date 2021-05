Amici 20: arrivano anche le date instore di Sangiovanni. Ecco gli appuntamenti...

Sangiovanni firmacopie in arrivo anche per il finalista di Amici di Maria D Filippi edizione numero 20.

Dopo l’annuncio delle date instore di Deddy e Tancredi (le trovate qui), e in attesa di quelle di Aka 7even, anche Sangiovanni, il cantante più amato di questa edizione del Talent show di Canale 5 ha annunciato le date instore del suo EP omonimo in uscita domani, venerdì 14 maggio 2021 per Sugar Music (qui tutti i dettagli con tracklist e produttori).

Saranno quattro gli appuntamenti, tutti ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore, in cui Sangiovanni incontrerà i suoi fan.

Sangiovanni Firmacopie





Ecco come il cantautore ha annunciato sui social gli appuntamenti previsti nei punti vendita Mondadori.