Amici di Maria De Filippi: a poche ore dalla terza puntata ecco la classifica dei cantanti nello streaming

Amici di Maria De Filippi classifica. Mancano poche ore al terzo appuntamento con il serale di Amici 20, una puntata che vedrà per la prima volta in veste di ospite del programma Madame.

Attualmente i cantanti in gara sono rimasti in 6 e tutti loro (ma anche i compagni usciti dal programma) hanno pubblicato un nuovo inedito la scorsa settimana. Per questo abbiamo deciso di andare a scoprire quali sono i cantanti che stanno riscuotendo maggior successo tenendo come dato di riferimento la media degli ascolti su Spotify in base alle canzoni pubblicate (alcuni artisti hanno pubblicato da dentro Amici 2 brani, altri 3 e qualcuno addirittura 4).

In ogni caso per ogni artisti abbiamo raccolto tutti i dati per fornirveli: ascoltatori mensili, ascolti singole canzoni e totale degli ascolti. I dati sono aggiornati alle ore 02:00 del mattino di sabato 3 aprile 2021.

Prima di scoprire la classifica andiamo però a vedere quali nuovi singoli lanciati una settimana fa stanno riscuotendo maggior successo (tra quelli che i soli 6 cantanti ancora in gara).

Al sesto posto troviamo Da sola (con me)… di Enula, quinto posto Tancredi con Fuori di testa, quarto posto per 7VITE di Raffaele, terzo Mille passi di Aka7even, secondo Deddy con 0 Passi e primo Sangiovanni con Hype.

