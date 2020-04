Nella giornata di Pasqua Maria De Filippi è stata ospite nel programma Miseria e nobiltà di Rtl 102.5 dove ha interagito con il suo pubblico rispondendo alle domande.

La conduttrice ha parlato anche di Amici All Star, il proseguimento di Amici che sarebbe dovuto andare in onda per quattro puntata subito dopo la fine del programma, e che avrebbe dovuto ospitare artisti come Enrico Nigiotti e Michele Bravi.

Maria De Filippi parla di Amici All Star

Ecco cosa ha dichiarato Maria riguardo al programma che, se dovesse andare in onda, sarà rivisto rispetto al progetto originale a causa dell’attuale situazione legata al Coronavirus….

“Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di ‘Amici All Star’, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo.”

La conduttrice ha parlato anche di come sta cambiando la televisione in questo particolare momento…