Amici 23, le anticipazioni della sesta puntata con Giorgia, Bresh e Riccardo Zanotti

Amici 23, le anticipazioni della sesta puntata del Pomeridiano.

Domenica 29 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti Giorgia – che giudicherà la gara di canto -, Bresh e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che presenteranno il nuovo singolo “Nightmares“.

Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden (che sta ancora lavorando con Katoo alla produzione del brano) presenteranno invece i loro inediti ai rappresentanti di alcune emittenti radiofoniche nazionali, che li valuteranno per poi stilare una classifica. Inoltre, a partire da domenica 29 ottobre, tutti gli inediti dei ragazzi saranno trasmessi su Radio Zeta.

Infine, Mida affronterà la sfida contro MonnaElisa, convincendo il giudice esterno con un nuovo inedito dal titolo “Rosso Fuoco“, mentre nella scuola farà il suo ingresso un ballerino di latino, Giovanni, allievo di Raimondo Todaro.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la qsestainta puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 29 ottobre è registrata).