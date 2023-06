Nastri D’Argento: per la miglior canzone originale sarà ancora testa a testa tra Marco Mengoni ed Elodie? Candidato anche Liberato

Nastri D’Argento 2023, le nomination musicali da Elodie a Marco Mengoni.

Sono state rese note le candidature per la 77esima edizione dei Nastri D’Argento, premio assegnato dai giornalisti cinematografici che ogni anno vengono chiamati a votare tra i titoli che si sono distinti nel corso di quest’anno.

40 film nelle candidature ma anche musica con le categorie Miglior colonna sonora e Miglior Canzone originale.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 20 giugno al Museo MAXXI.

Nastri d’argento le nomination musicali

Nella categoria Miglior colonna sonora sono nominati Stefano Bollani per Il Pataffio, Colapesce e Dimartino per La primavera della mia vita, Franco Piersanti per Siccità, Il sol dell’avvenire, Pivio e Aldo De Scalzi per Diabolik: Ginko all’attacco e Teho Teardo per Delta, Orlando.

Per la categoria miglior canzone originale ci sarà nuovamente il testa a testa tra gli amici, attualmente insieme in radio con il singolo Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie.

Il primo, con un inedito di Sergio Endrigo, la seconda con Proiettili con Joan Thiele, canzone che si è aggiudicata il David di Donatello. Ecco le nomination: