Amici 23, le anticipazioni della nona puntata con Michele Bravi, Wax e Achille Lauro

Amici 23, le anticipazioni della nona puntata del Pomeridiano.

Domenica 19 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Achille Lauro, che giudicherà la gara di canto, Michele Bravi e Wax, che presenteranno i rispettivi nuovi singoli: “Odio” (qui la nostra videointervista) e “After“.

A giudicare la gara di ballo Maria ha invece chiamato Nancy Berti, mentre Garrison Rochelle è stato il giudice del torneo di ballo.

Durante la puntata Matthew ha infine affrontato la sfida contro Sesto, convincendo Carlo di Francesco con “Way down we go” e con l’inedito “Fammi” (qui il testo del brano). Lo sfidante ha invece interpretato “Diavolo in me“, per poi presentare un inedito.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la nona puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 19 novembre è registrata).