Achille Lauro, in arrivo il nuovo singolo dal sound avanguardista “Stupidi Ragazzi”

Achille Lauro, “Stupidi Ragazzi”: significato del testo del nuovo singolo

A pochi mesi dall’uscita di “Fragole“, brano già certificato doppio disco di platino con oltre 35 milioni di stream su Spotify, Achille Lauro annuncia oggi – martedì 31 ottobre – la release di “Stupidi Ragazzi“, il nuovo singolo dal sound avanguardista che sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 3 novembre per Elektra Records / Warner Music Italy.

achille lauro, “stupidi ragazzi”: significato DEL BRANO

Scritto da Achille Lauro insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari e prodotto da Davide Simonetta e Zef, il brano ha un sound che proviene dal mondo UK garage anni ’90 e racconta la storia di alcuni ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino.

“STUPIDI RAGAZZI”: TESTO DEL BRANO

Di seguito riportiamo un piccolo estratto del testo di “Stupidi Ragazzi“:

“Mentre cadono i palazzi / stupidi ragazzi / prima di lasciarsi sono gli ultimi ad amarsi / l’amore in un drive-in l’amore in cristalli / corse di cavalli un bacio e centomila orgasmi / ancora ancora”.

Il testo integrale sarà disponibile a partire da venerdì 3 novembre.

Foto di copertina di Mattia Guolo