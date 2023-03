Amici 22: quando tornerà in onda, con la puntata registrata il 23 febbraio, il talent show di Canale 5?

Amici ritorno in onda… Mediaset ha giustamente deciso dopo la morte di Maurizio Costanzo di mettere in pausa tutti i programmi, già registrati, di Maria De Filippi. Uomini e donne, C’è posta per te e, ovviamente Amici.

Giovedì scorso, il 23 febbraio, è stata registrata l’ultima puntata del talent show di Canale 5. Il giorno dopo, il 24 febbraio è venuto a mancare Maurizio. Per questo la puntata registrata, prevista per il 26 febbraio, non è stata mandata in onda.

Da quel che si apprende, anche si attendono conferme ufficiali, questa puntata verrà trasmessa questa domenica, il 5 marzo. E sarà una puntata importante in quanto cinque nuovi allievi conquisteranno la maglie del serale mentre per due di loro, un cantante e un ballerino, arriverà l’eliminazione.

