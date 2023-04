Nel pomeridiano di Amici 22 due cantanti in crisi. Rudy Zerbi prova scrive una lettera molto dura

Amici 22 pomeridiano. Dopo la terza puntata del serale del programma che ha visto eliminato il ballerino Samu i ragazzi hanno continuato il loro percorso nella scuola.

Durante le puntate del pomeridiano Angelina si è detta sollevata dal fatto che Wax non abbia lasciato la scuola.

Il legame tra loro(Wax non ha mai nascosto di avere un debole per la ragazza) nel corso dei mesi si è davvero cementato. La ragazza, che ha sempre ribadito di avere un ragazzo che l’ha “salvata” fuori dalla scuola, si lascia andare a queste parole dopo che il cantante ha vinto la sfida finale con Samu rimanendo nella scuola.

“Non fare più questi scherzi, facciamo che questo vale come pesce d’aprile… che ballottaggio di merda, il peggiore del mondo. Ballerine e guantoni mi ha steso, non ero cosciente… tu cantavi ed io piangevo“.

I due poi si confidano sulle loro rispettive esperienze. Wax chiede ad Angelina: “Hai paura per questa puntata, non di uscire, di qualcosa“. La ragazza risponde che è più entusiasta mentre lui non sa se provare tanta paura o non averne.

Wax si apre con la ragazza in modo significativo:

“A me sta insegnando tanto. Se mi devo guardare come sono entrato sono proprio cambiato. Ora devo cercare di mantenerli questi insegnamenti…”

Lei gli risponde: “Io probabilmente la cosa che ho imparato qui dentro è ad affrontare le cose subito, non scappare, io fuori scappo sempre, non ce la faccio, qua non puoi…”

Wax le risponde:

“Hai ragione, non scappare… io non sono mai scappato, me l’hanno insegnata i miei genitori. Però qua dentro ho imparato a non tradire le emozioni, non tradirmi. Le tradivo fingendo, a me veniva facile. Fuori mi manipolavo tanto. Prima di entrare qua non piangevo da cinque anni, ora piango mentre canto una canzone… per me questa è una scoperta.”

Un discorso che il ragazzo ha fatto anche con Maria De Filippi poco prima del verdetto finale sabato scorso.

