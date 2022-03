Amici 21: testa a testa tra LDA e SISSI? Sono loro a guidare la classifica dei più ascoltati su Spotify

AMICI 21 quali sono gli artisti più amati e seguiti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi? Dopo l’ultima puntata del pomeridiano andata in onda domenica 6 marzo tutto è pronto per serale al via da sabato 19 marzo.

Ma prima della partenza andiamo a scoprire insieme, ad oggi, 6 marzo, chi sono i cantanti più amati sui social, quelli con più ascolti, ascoltatori e con più brani pubblicati.

Sono nove i cantanti in gara in questa edizione, 7 uomini e due donne, divisi in tre squadre. Quella di Rudy Zerbi con 4 cantanti, quella di Lorella Cuccarini con 3 e Anna Pettinelli con 2 artisti.

Eccole nel dettaglio:

Rudy Zerbi

Luigi Strangis

LDA

Calma

Gio Montana

Anna Pettinelli

Albe

Crytical

Lorella Cuccarini

Aisha

Sissi

Alex W

Veniamo quindi alle classifiche partendo da quella degli ascoltatori mensili su Spotify:

LDA Sissi Albe Alex W Luigi Strangis Gio Montana Crytical Aisha Calma

Questa invece la Classifica della media stream dividendo gli ascolti dei brani lanciati ad Amici per il numero di canzoni:

LDA Sissi Alex W Albe Luigi Strangis Crytical Aisha Gio Montana Calma

Infine andiamo a scoprire chi tra i 9 cantanti di Amici 21 ha più follower su Instagram:

LDA Luigi Strangis – Alex w Sissi Albe Crytical Aisha Gio Montana Calma

