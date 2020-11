Amici 20 classe. È tornato sabato 14 novembre il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione.

Quanti e quali saranno gli allievi che grazie al loro talento e alle loro capacità riusciranno ad assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show?

Queste sono le domande che trovano risposta nella puntata di oggi. Sarà poi possibile seguire il daytime del programma su Italia dal lunedì al venerdì alle 19.

Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di Amici 20 vivranno 24 h. su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid19 per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena).

Sono 6 anche questa stagione i Professori che compongono il corpo docente della scuola, per il ballo, confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini a cui si aggiunge la grande star del panorama artistico italiano Lorella Cuccarini; per il canto, sono presenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, new entry una delle piu’ grandi voci italiane Arisa, enfant prodige della musica, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big).

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna.

Produttore esecutivo Paola di Gesu. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.

Firma la regia Andrea Vicario.

AMICI 20 la classe

Dopo aver fatto entrare le due new entry tra i professori, Arisa e Lorella Cuccarini, Maria presenta la nuova classe di Amici e… compaiono alcuni dei volti più amati passati in queste venti edizioni dal programma…

Alessandra Amoroso, Irama, Elodie, Stash, Giordana, Annalisa, Elena D’Amario, Andrea Muller, Diana De Bufalo, Riki…

Maria manda un filmato celebrativo delle 20 edizioni del programma…

“Oggi inizia la ventesima edizione di Amici. Forse tra i ragazzi che oggi otterranno il banco c’è già il vincitore di questa nuova edizione e si scriverà un nuovo capitolo di una storia iniziata nel 2001. Da anni questa scuola viene scelta da migliaia di ragazzi, ragazzi che amano cantare e ballare più di ogni cosa e che sperano di trasformare questa passione nel mestiere della loro vita. Da anni Amici è il posto dove trasformare il sogno in realtà. Oggi si forma la nuova classe di Amici…“

Entra l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia, con la coppa.

I banchi sono 16, questo è il massimo degli alunni consentiti. I casting sono stati fatti dalla produzione a causa delle norme anti-Covid.

Solo se i professori non stopperanno i ragazzi e uno di loro lo vorrà nella scuola entrerà.

Inizia con il primo artista. Sangiovanni. Canta un suo inedito e nessuno lo ferma. A Rudy piace e così conquista il banco. Anche la Pettinelli è d’accordo mentre Arisa non saprebbe come lavorarlo. Sarà lui poi a scegliere.

Sceglie il banco di Irama e viene mandato un filmato su di lui. Quindi canta Un giorno in più.

Secondo candidato un ballerino, Andrea, che balla il Cha cha. Viene stoppato dalla Peparini ma riavviato dalla Cuccarini.

Per nessuno dei giudici merita un banco.

Tocca ad un’aspirante cantante, Federica che interpreta Lady Gaga. Arisa decide di darle il banco.

Lei sceglie il banco di Gaia. Parte il filmato e poi l’ultima vincitrice canta Coco Chanel.

In aggiornamento