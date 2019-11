Amici 19 terza puntata. Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si comincia con le sfide.

Dopo la sigla si assiste al dialogo tra Martina e Nico in cui la ragazza chiede di poter andare in sfida al posto suo. Rudy Zerbi, che l’aveva esclusa dalla rosa degli sfidanti, accetta la sfida.

Amici 19 terza puntata Le sfide

Prima sfida Martina VS Nami

A sfidarla c’è una ragazza che era presente ai casting, Nami. Inizia quest’ultima con Cicatrici firmate, il suo inedito.

Ecco il toccante testo del brano:

Questa lettera non te l’ho mai mandata

un po’ per timore e per paura

di non essere capita

è passato tanto tempo

ma continuo ad aver dentro mille dubbi

sul futuro perché mi fa paura

e se piangi non sei debole

stai soltanto togliendo l’armatura

guarda in faccia tuo padre, digli che lo ami

io guardo in faccia mio padre senza avere emozioni

perché gli errori che hai commesso restano in eterno

Non ne voglio parlare perché fa così male

non avere un tuo abbraccio quando tutto va male

che se tornassi indietro mi godrei ogni istante

quando ancora non eri quella parte mancante

Ci sono cose che non riesco a perdonare

mi chiedo come fai a tradire

in un secondo hai rovinato tutto ciò che andava bene

ci sono che non riesco a perdonare

mi chiedo come fai a mentire

quando mi specchio e vedo la tua faccia

vorrei scomparire

ma io non sono come te, io non sono come te

perché salvo sempre gli altri prima di salvare me

io non sono come te, io non sono come te

Martina deve rispondere con un brano di Marshmello al piano.

Nel secondo confronto Nami canta Pianeti di Ultimo e Martina risponde con Il Diario degli errori di Michele Bravi.

Vince la sfida Martina.

Si continua con le sfide, Skioffi viene esonerato dalle sfide visto che in due puntate ne ha già sostenuta una.

L’Interrogazione della prof. Pettinelli

Anna Pettinelli interroga Gaia e Jacopo.

Jacopo stupisce la professoressa avendo studiato (al contrario quanto fatto in settimana) mentre Martina va in sfida.

Il suo sfidante è Davide Cascini.

Seconda sfida Gaia VS Davide Cascini

Parte Davide con Un giorno in più di Irama. Gaia risponde con l’inedito Sheega.

La sfida viene vinta da Gaia.

Inizia la sfida a squadre.

SFIDA A SQUADRE

Parte la ballerina Giorgia per la squadra di Gaia. Nyv risponde con un altro ballerino, Alioscia.

Timor fa ripartire il ballerino perché, dalla mimica facciale, lo ha visto nervoso e agitato.

Punta a Giorgia.

Nyv mette in campo Francesco che si sfiderà con Gaia.

Il ragazzo canta l’inedito Mc Donalds (qui il testo) che riesce a commuovere la Pettinelli mentre Zerbi trova che sparisce dentro la canzone.

Gaia risponde con una cover e vince la sfida. La ragazza spende delle parole in difesa dell’avversario che vede in difficoltà.

Per il ballo Gaia schiera Javier mentre la squadra avversaria mette in campo il ballerino Federico.

Vince quest’ultimo. Il punteggio delle sfida è 2 – 1.

Gaia fa cantare Skioffi con un suo brano, Ballare, mentre per Nyv canterà Giulia con L’inedito Solo questo mi è rimasto.

Punto a Giulia, due pari.

Nell’ultima sfida ci saranno Valentin contro Talisa.

Vince quest’ultima e quindi la squadra di Gaia.

Le nuove sfide

Sono a rischio sfida Valentin (che è anche ultimo in classifica), Alioscia (che viene salvato da Timor), Federico e Sofia che è in sfida immediata.

Lo sfidante è Giuseppe. Li giudicherà Luciano Cannito.

Ed è proprio il ragazzo a vincere la sfida facendo letteralmente uscire dalla scuola Sofia.

Dai social di Tim questa settimana si poteva indicare quale allievo avrebbe potuto esibirsi in puntata. Il pubblico ha scelto Michelangelo che canta il suo inedito.