Amici 19: ecco il resoconto live della quarta puntata

Amici 19 quarta puntata. Va in onda venerdì 20 marzo la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, la finale si avvicina visto che il programma terminerà la sua gara con la sesta puntata.

A quel punto in teoria dovrebbe entrare in gioco Amici All Star la gara tra artisti, di Amici e non, già noti. Anche se vita l’attuale situazione in tutta Italia il tutto potrebbe anche saltare.

Ma veniamo al racconto di Amici 19 quarta puntata che vede in giuria ad affiancare Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, Alessia Marcuzzi.

Amici 19 quarta puntata

Quattro gironi per stabilire i semifinalisti del programma. Il primo girone sarà giudicato dalla giuria e dalla Var.

inizia Gaia con un medley che comprende Sweet dreams.

Maria manda un filmato in quanto durante la settimana Javier ha lanciato una sfida sul contemporaneo a Nicolai.

Giuliano Peparini ha preparato per i ballerini due esibizioni diverse su due scene del film Ghost.

Alla fine dell’esibizione la classifica è la seguente:

Gaia Nicolai Javier

Tocca a Jacopo che canta Buon viaggio di Ultimo. Il ragazzo si piazza al quarto posto.

Tocca a Giulia che canta, dedicando alla nonna, Reginella. Si classifica al quarto posto superando Jacopo.

Ultima ad esibirsi è Nyv che canta al pianoforte In un giorno qualunque di Marco Mengoni.

La prima semifinalista di Amici 19 è di Nyv.

Secondo girone

In questa manche giudicano solo i professori.

Inizia Jacopo che canta Accetto miracoli di Tiziano Ferro.

A seguire si esibisce Nicolai che risulta primo. Segue Giulia con Me so ‘mbriacato di Mannarino.

La classifica momentanea è la seguente: