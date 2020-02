Amici 19 prima puntata, i duetti.

Domani sera andrà in onda la prima puntata del serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Come anticipato dalla presentatrice ieri in conferenza stampa (vedi qui per tutti i dettagli) sarà un’edizione molto particolare.

Le prime sei puntata saranno dedicate alla gara dei dieci ragazzi in gara. Nella prima puntata ci saranno due eliminazioni e la gara si concluderà alla sesta puntata quando si disputerà la finale a quattro.

Le restanti quattro puntate, denominate Amici All Star vedranno invece allievi del passato, vincitori del programma, sia della categoria canto che di quella dedicata alla danza, e cantanti di successo sfidarsi in una gara con classifica ma senza eliminazioni.

I primi nomi fatti dalla De Filippi sono quelli di Enrico Nigiotti e Michele Bravi.

AMICI 19 prima puntata ospiti e duetti

Saranno cinque gli ospiti della prima puntata di Amici 19. Alessandra Amoroso, Elisa, Emma Marrone, Ermal Meta e J-Ax.

Ognuno degli ospiti duetterà con uno dei cantanti in gara. Queste le accoppiate…

Nyv si esibirà insieme a Elisa mentre Emma Marrone, che tra l’altro presenterà il terzo singolo estratto dall’album Fortuna (qui la nostra recensione), canterà con Gaia Gozzi.

Martina Beltrami invece sarà accompagnata da J-Ax. Al momento non sono stati svelati ancora i duetti di Amoroso ed Ermal Meta che canteranno con uno tra i due allievi rimasti, Francesco Bertoli e Jacopo Ottonello.