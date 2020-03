Amici 19 Giulia Molino nella seconda serata del serale di Amici di Maria De Filippi.

È andata in onda il 6 marzo, in un clima surreale per la mancanza di pubblico, la seconda puntata del serale del talent show di Canale 5.

Amici 19 GIULIA MOLINO seconda puntata

Nel primo girone Giulia canta con Loredana Bertè il brano presentato lo scorso anno a Sanremo, Che cosa vuoi da me.

Vanessa Incontrada:

“Lei si apre, si dona. Mi è piaciuto molto il rispetto che aveva mentre cantava per Loredana e l’energia che c’era tra loro.”

Giulia conquista il primo posto momentaneo del primo girone ma retrocede nel proseguire della gara.

Nel secondo girone Giulia che canta un gioiellino di Laura Pausini griffato Niccolò Agliardi, Invece no.

Ai primi due posti si qualificano Valentin e Javier che si sfidano. Il primo accede alla terza puntata.

Dopo un confronto con Jacopo sulle note del suo inedito, Va tutto bene (qui il testo) anche Giulia accede alla terza puntata del serale.