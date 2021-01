In Copertina

Torna Vasco Rossi ed è subito primo ovunque con "Una canzone d'amore buttata via"

Radio, YouTube, vendite in digitale e fisico... il Blasco ritorna e conquista tutto.

Ecco I dischi italiani più ascoltati nel 2020 dalla redazione di All Music Italia

Diodato, Bugo, PSICOLOGI, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Ghemon... ecco alcune degli ascolti della nostra redazione.

Dicembre 2020 Top e Flop: Ligabue, Claudio Baglioni, The Voice Senior, Casadilego, Morgan e...

Si chiude finalmente questo terribile 2020. Prima di salutare definitivamente quest'anno, scopriamo i Top e Flop del mese di dicembre.

Buon 2021 e grazie... All Music Italia è più vivo che mai!

Nonostante la crisi, e grazie al vostro sostegno alla nostra campagna Crowdfounding ancora attiva, All Music Italia ha messo a segno un anno da record!.

I brani italiani più ascoltati del 2020 dalla redazione di All Music Italia

La redazione del nostro sito è andata a scoprire i brani più ascoltati da ognuno di noi durante il 2020.

Vasco Rossi: esce "Una Canzone D’Amore Buttata Via" ( testo e audio )

Fuori ovunque l'attesissimo nuovo singolo del Blasco.

Fiorella Mannoia torna in tv nella prima serata di Rai1 con "La musica che gira intorno"

Dopo il buon riscontro di Un, due, tre...Fiorella l'artista torna alla guida di uno show sulla rete ammiraglia Rai.

Sanremo 2021: gli autori e i produttori delle canzoni dei big in gara

Sono diversi gli elementi essenziali per un buon Sanremo. Le canzoni, gli artisti e, non da meno, autori e produttori dei brani.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a oli?: “A Natale si dovrebbe essere felici, ma noto una mancanza di umanità verso chi non lo è...”

Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, nuovo singolo di Oli?, prodotto da Riccardo Scirè. Un coraggioso pezzo che parla di suicidio e depressione.

Videointervista ad Antonino: “Ricordo le luci del mio albero di Natale”

E' uscito il nuovo progetto discografico di Antonino Christmas, Ep natalizio in cui l'artista rivisita alcuni classici tradizionali con un tocco magico e originale .

Videointervista a Daniele Barsanti: “Le canzoni sono la mia priorità”

E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di Daniele Barsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'album in uscita nel 2021.

Videointervista ad Astol: “Vorrei che il mio stile possa affermarsi ogni giorno di più”

E' uscito il nuovo singolo di Astol Vediamoci Stasera, che arriva dopo Sangria interpretato insieme a Emma Muscat e che ha ottenuto il disco d'oro.

Videointervista a Roberta Morise e Pierdavide Carone: “Le canzoni belle si cantano facilmente”

E' uscito A Mano A Mano, una emozionante rivisitazione dello storico brano interpretata da Roberta Morise e Pierdavide Carone.

Buon 2021 e grazie... All Music Italia è più vivo che mai!

Innanzitutto Buon 2021 a tutti dalla redazione di All Music Italia.Non sono mai stato bravo a scrivere le cose celebrative, sono uno che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto anche se poi agisce nei fatti come se fosse mezzo pieno.Eppure in queste ore, a cavallo tra la fine di un anno che tutti ricorderemo come...

AMI Scoop: Emma Marrone annuncia una sorpresa... in arrivo una collaborazione con Alessandra Amoroso!

Un tour o un live insieme? Un brano in coppia? Ecco tutti gli indizi e che cosa potrebbe c'entrare Dardust!.

Michele Bravi inizia a presentare le canzoni del nuovo album, "La Geografia del buio"

Dieci canzoni composte e scritte insieme a Federica Abbate e Cheope per riscoprire il mondo attraversando il buio.

Ghost: l'8 gennaio un live in streaming per festeggiare 15 anni di carriera

Nel 2021 i Ghost pubblicheranno il nuovo album e festeggeranno 15 anni di carriera discografica. L'8 gennaio in programma un concerto in live streaming.

Luisa Corna: in arrivo il nuovo raffinato e attuale singolo “Senza un Noi”

Il 5 gennaio 2021 è il giorno dell'uscita in radio e in digitale per Nar International del nuovo singolo di Luisa Corna Senza un Noi.

Leiner, fuori il nuovo singolo “Casa Nostra”, un racconto dell'infanzia del cantautore

E' uscito il nuovo singolo di Leiner Casa Nostra, che segna il ritorno alla musica del giovane artista che tra la fine del 2015 e il 2017 ha fatto parte dei Dear Jack.

Francesco Monte: dopo "Siamo già domani" e "Andiamo Avanti" in arrivo il primo Ep

Francesco Monte sta cercando un posto al sole anche nella musica. Dopo i singoli Siamo già domani e Andiamo Avanti, nel 2021 in arrivo l'Ep.

Tiziano Ferro ospite di Magazzini Musicali: “Se non ci sarà il tour arriveranno altre cose”

Ha preso il via su Rai 2 Magazzini Musicali, il nuovo programma di Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo. Ospite della prima puntata Tiziano Ferro.

Paolo Simoni: in arrivo il nuovo singolo “Porno Società” e l'album “Anima”

E' tutto pronto per l'uscita del nuovo singolo di Paolo Simoni Porno Società. Il brano sarà disponibile il giorno del suo 36° compleanno.

Festival di Sanremo 2021: i bookmakers scelgono il vincitore e... l'outfit di Zlatan Ibrahimovic!

Mancano esattamente due mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2021 e sebbene non si conoscano i brani gli scommettitori già si stanno divertendo.

Casadilego a Giffoni Winter Edition: “Sento forte il peso della cattiveria, ma...”

Casadilego, vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, si è raccontata a cuore aperto durante la prima edizione di Giffoni Winter Edition.

Napoli Suona Ancora: il progetto di Arealive per promuovere e sostenere il patrimonio artistico-culturale della città

Napoli Suona Ancora è un progetto ideato da Arealive per rimettere in moto un settore in sofferenza come quello musicale. .

Irama porta "Rolex" e il delicato argomento della prostituzione su Rai1 con Massimo Ranieri (testo e audio)

L'esibizione è stata preceduta da un'intenso dialogo padre/figlio scritto dal cantautore stesso.

Capo Plaza: in arrivo il nuovo disco ecco tracklist, copertina e featuring

A due anni e mezzo di distanza da "20" torna il giovane artista lanciato dalla Sto Records.

Alfa: i ricordi come fotografie sbiadite nel videoclip del brano “SaN LoREnZo” feat. Annalisa

E' passato un mese e mezzo dall'uscita del nuovo singolo di Alfa SaN LoREnZo feat. Annalisa Il brano è ora accompagnato da un videoclip diretto da William9.

L'Anno Che Verrà: lo show musicale di Capodanno conquista il pubblico nonostante... qualche gaffe!

In archivio con un ascolto record l'edizione 2020 de L'Anno Che Verrà, il programma televisivo di Rai 1 condotto da Amadeus e Gianni Morandi.

Il 2021 per Gianni Morandi inizia con una gaffe epica scambiando Gaia per Celeste Gaia

Il cantante, sui suoi social, ha confuso la vincitrice di Amici con la cantautrice da lui lanciata a Sanremo 2012.

Il 2021 stappa il suo primo spumante: il nuovo singolo di Vasco Rossi, "Una canzone buttata via"

Fresca fresca arriva la recensione al nuovo singolo del Blasco direttamente dal nostro critico musicale, Fabio Fiume.

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nelle feste di fine anno 2020

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Pagelle Nuovi singoli... il recupero dell'uscite del 4 e 11 dicembre 2020

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

